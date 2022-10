﻿Steigende Zahlen: So planen Kommunen in der Region Hannover die Unterbringung von Geflüchteten

In den kommenden sechs Monaten rechnet Niedersachsen mit etwa 70.000 Geflüchteten, die eine Bleibe benötigen. In der Region Hannover arbeitet man fieberhaft an kurzfristigen Unterbringungen – selbst ein Aldi-Zelt wird da zur Notlösung.

Frühjahr 2022 in Laatzen: Geflüchtete aus der Ukraine warten an einem Bahnsteig auf die Weiterfahrt zum Hauptbahnhof.

Hannover. Seit Anfang Juli kommen wieder deutlich mehr Flüchtende aus der Ukraine und anderen Ländern nach Niedersachsen. Die Landesregierung erwartet in den kommenden sechs Monaten 70.000 Geflüchtete. Die ankommenden Menschen sollen mit einem festen Verteilschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt werden. Seit April haben die Städte und Gemeinden in Niedersachsen bereits fast 100.000 Schutzsuchende aufgenommen. Die verfügbaren Unterkünfte werden knapp – wir erklären, wie unterschiedlich die Kommunen aus der Region Hannover reagieren.

Isernhagen: Sporthallen von Schulen

Die Gemeinde Isernhagen plant, drei Sporthallen als Unterkünfte für 211 kommende Asylsuchende zu sperren. Denn in privaten wie kommunalen Unterkünften, Wohnungen oder Häusern gebe es keine freien Plätze mehr. "Uns ist bewusst, dass das nicht ideal ist", sagt Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU). Eine Alternative gebe es jedoch aktuell nicht.

In Isernhagen leben nach Angaben des Bürgermeisters aktuell 800 Geflüchtete. In den nächsten sechs Monaten möchte das Land der Gemeinde weitere 211 Menschen zuweisen. „Wir sind verpflichtet dazu, den Menschen ein Dach über dem Kopf bieten“, sagt Mithöfer. Doch er sei überrascht gewesen von der Ankündigung, denn seine Gemeinde habe alle Quoten mehr als erfüllt. „Das Innenministerium ignoriert damit jede Verteilquote. Das kann so nicht weitergehen“, so Mithöfer.

Uetze: Aldi-Zelt als Notlösung

Notunterkunft: Als Bleibe während der Wintermonate soll das Aldi-Verkaufszelt auf dem Festplatz dienen. © Quelle: Sandra Köhler

Die Gemeindeverwaltung Uetze plant drei neue Notunterkünfte für geflüchtete Personen. Zwei kleinere Unterkünfte für insgesamt 35 Menschen befänden sich aktuell im Ausbau. Seit Beginn des Jahres kamen nach Angaben der Verwaltung 284 Geflüchtete in die Gemeinde. Die Verteilquote sieht aber vor, dass die Gemeinde noch weitere 180 Geflüchtete aufnehmen muss. Deshalb möchte die Gemeinde das Verkaufszelt von Aldi auf dem Uetzer Festplatz anmieten.

„Wir reden von einer Notlösung im Winter“, betont Gemeinderätin Ursula Tesch. Das Aldi-Zelt könne in kleinere Wohneinheiten aufgeteilt werden, mit Containern zum Duschen, für Küchen und Sozialarbeitende sei die Notunterkunft komplett. Zwischen 75 und 100 Personen könnten so ein temporäres Zuhause bekommen, sagt Luisa Wöllenstein, die das Projekt maßgeblich verantwortet.

Auch wenn es sich um ein Thermozelt mit Ölheizung handele, sei diese Unterkunft „energetisch unglücklich“, sagt Tesch. Alternativ müsste auch Uetze auf Schulsporthallen zurückgreifen, aber das wolle wirklich niemand, so die Gemeinderätin. Nach ihren Angaben prüft die Gemeinde parallel den Bau von mobilen Holzhäusern auf kommunalen Grundstücken wie am Sorgenser Dreieck in Burgdorf.

Garbsen: Belastungen für den Wohnungsmarkt

Die Stadt Garbsen weiß nicht wohin mit den ankommenden Menschen und sucht fieberhaft nach größeren Gebäuden. Im nächsten halben Jahr soll sie weitere 536 Geflüchtete aufnehmen. "Kleinere Quartiere bringen uns jetzt nicht weiter", sagt Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD). Aktuell wohnen 800 Geflüchtete in Garbsen, davon bereits einige in Notunterkünften.

Die als vorübergehend geplanten Notunterkünfte in der Rudolf-Harbig-Halle und in Frielingen müssten weiter in Betrieb bleiben, sagt die Stadtverwaltung. Das stößt aber auf Gegenwehr bei den Sportvereinen, deren Mitglieder wegen der belegten Hallen abspringen. Für Ärger sorgte auch der Plan der Stadt, eine ehemalige Seniorenpension in Osterwald als Unterkunft für 40 Menschen umzuwidmen. CDU-Ratsherr Björn Giesler bemängelt die fehlende Kommunikation und Information für Bürgerinnen und Bürger: „Es ist heute schon ein Problem, dass viele Einwohner sich nicht mitgenommen fühlen. Dem müssen wir entgegenwirken.“

Aktuell gibt es Gemeinschaftsunterkünfte an der Carl-Zeiss-Straße, am Hespe und an der Flemmingstraße. Zusätzlich mietet die Stadt Hotelzimmer und Wohnungen an, letzteres belaste den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt zusätzlich.

Burgdorf: Stadt will dezentrale Verteilung

Aktuell habe Burgdorf drei zentrale Unterkünfte mit 248 Plätzen, bis zum Frühjahr soll die Stadt weitere 271 geflüchtete Menschen aufnehmen. Die Mehrzweckhalle in Schillerslage soll – wie zuletzt 2015 – zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert werden, sagt Ortsbürgermeister Cord Reißer. Die Stadtverwaltung plane sogar ein neues Flüchtlingsheim in Burgdorf, sagte Bürgermeister Armin Pollehn (CDU).

Vorrangig sei die Stadt aber darum bemüht, die Geflüchteten dezentral, also über alle Stadtteile verteilt, unterzubringen. Dies sei die menschwürdigste und obendrein sozial verträglichste Form der Aufnahme und berge am wenigsten Konfliktpotenzial, sagte der Erste Stadtrat Michael Kugel. Ein Mitarbeiter der Stadt sei einzig mit der Aufgabe betraut, weiteren Wohnraum ausfindig zu machen und anzumieten. Dazu möchte die Stadt Burgdorf zukünftig auch auf Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre leerstehenden Wohnungen nicht vermieten, zugehen. Denn es gäbe noch freien Wohnraum in Burgdorf, sagt Kugel.

Wunstorf: Stadtplanung wird angepasst

Standhaft: Das alte Verwaltungsgebäude der Firma Vion am Luther Weg soll nun doch erhalten bleiben – es wird weiterhin als Unterkunft für Flüchtlinge gebraucht. © Quelle: Kathrin Götze

Das ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Vion soll nach Wünschen der Stadt weiter als Unterkunft für Geflüchtete dienen. Derzeit teilen sich ein Flüchtlingswohnheim der Johanniter und Schülerinnen und Schüler des Holty-Gymnasiums das Gebäude auf dem alten Fabrikgelände. Wenn der Neubau der Schule 2023 fertig ist, könnte die Unterkunft für Geflüchtete erweitert werden – findet die Stadt angesichts der vielen Schutzsuchenden.

Ursprünglich sollte das Gebäude abgerissen werden, um Platz für ein Neubaugebiet zu machen. Eigentlich war der Bebauungsplan für das alte Vion-Gelände beschlossene Sache. Die Projektentwickler von „Neue Mitte Wunstorf“ sollen jetzt einen neuen Entwurf vorlegen.

Neben dem Wohnheim am Luther Weg auf dem alten Vion-Gelände gibt es im Schulzentrum Steinhude eine provisorische Gemeinschaftsunterkunft. Außerdem mietet die Stadt bisher fast 200 Wohnungen für Geflüchtete an. Etwa 40 Wohnungen davon kamen als Hilfsangebot aus der Bevölkerung, die Stadt und Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) seien dankbar für die großartige Hilfsbereitschaft.