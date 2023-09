﻿Hausärzte in Niedersachsen rufen zu Impfungen auf

Hannover. In den Bahnen und Bussen sind vereinzelt wieder Schutzmasken zu sehen, aus gutem Grund: Nicht nur das Corona-Virus geht wieder um, auch die Grippezeit naht. Nicht nur für ältere, sondern auch für jüngere Menschen ist der Schutz im Winter vor der Grippeund dem Corona-Virus wichtig. Denn auch Influenza ist gefährlich: Jedes Jahr sterben in Deutschland daran etwa 10.000 bis 25.000 Menschen. Nun werden für kommenden Winter wieder die Schutzimpfungen empfohlen. „Jetzt im Herbst ist der ideale Zeitpunkt, um sowohl den Grippe- als auch den Coronaimpfschutz aufzufrischen“, rät Hausarzt Matthias Berndt.

Schutzimpfung gegen Grippe und Corona

Der Deutsche Hausärzteverband, dessen Landesvorsitzender Berndt ist, ruft am 26. September die „Hausärztliche Impfwochen in Niedersachsen“ aus: „Impfungen sind der wirksamste Schutz gegen viele Infektionskrankheiten, die auch bei uns noch vorkommen, und ihre teils dramatischen Komplikationen“, sagt Adolf Windorfer, ehemaliger Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes. Die Hausarztpraxen bieten die Schutzimpfungen an, in einem Abstand von einer Woche können jeweils die Schutzdosen verimpft werden.

Vorbeugende Maßnahme: Hausarzt Berndt frischt den Grippeschutz von Adolf Windorfer auf. © Quelle: Tim Fischer

Schutz vor Atemwegserkrankungen

„Grippe-Influenza haben wir ja schon seit Jahrzehnten, die Impfung ist jedes Jahr wieder neu wichtig“, sagt Windorfer. Das Corona-Virus, insbesondere die neuen Varianten Eris und Pirola, sei noch ansteckender und infektiöser als die Grippe, „aber wir werden mit Corona genau so leben müssen wie mit der Grippe seit fast hundert Jahren.“ Wenn die Grippezahlen steigen, seien Schutzmasken und Impfungen wirksam zum Eigen- und Fremdschutz. Die Atemmaske helfe bei Grippe und Corona: „Impfungen sind die Basis, dass man nicht krank wird, und wenn man eine, Mundschutz trägt, kann man sich eben schützen“, so Berndt. In seiner Praxis trügen alle Angestellten und er ebenso wie die Patienten eine medizinische Maske, um andere zu schützen.

