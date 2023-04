﻿Gekündigter Chefarzt in Hannover: KRH stimmt Vergleich zu

Hannover. Im März hatte das Klinikum Region Hannover (KRH) einen seiner Chefärzte „bis auf Weiteres von seinen Dienstpflichten entbunden“, am Dienstag haben der Spitzenmediziner Prof. Martin Bauer und das KRH vor dem Arbeitsgericht Hannover einen Vergleich geschlossen. Das KRH will künftig auf die Vorwürfe gegen seinen Chefarzt verzichten, das Arbeitsverhältnis wird zum 30. September beendet. Prof. Bauer ist derzeit Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Nordstadt-Krankenhaus.

Zeitlicher Zusammenhang mit Abrechnungsproblem

Das KRH hatte am 2. März per Mail an die Presse mitgeteilt, dass man einen der Chefärzte vom Dienst freigestellt habe. Der genannte Grund: Bei einer internen Prüfung seien „Unstimmigkeiten in der Wahrnehmung seiner arbeitsvertraglichen Aufgaben festgestellt“ worden. Konkret soll er Leistungen falsch abgerechnet haben.

Nur eine Woche früher war bekannt geworden, dass das KRH Fehler bei Abrechnungen gemacht hatte. Das Klinikum versendet deshalb Rechnungen an Patienten in Höhe von insgesamt fast einer Million Euro für Leistungen, die bis zu vier Jahre zurückliegen. Juristen sind sich nicht einig, ob die Forderungen nach einem so langem Zeitraum noch eingetrieben werden können. Auch der Bund der Steuerzahler Niedersachsen-Bremen hatte sich in den ungewöhnlichen Fall eingeschaltet. Der Verband will von der Geschäftsführung des finanziell angeschlagenen Unternehmens unter anderem wissen, wie der Abrechnungsfehler passieren konnte.

Reputation wieder hergestellt

Der jetzt geschlossene Vergleich zwischen Prof. Bauer und dem KRH stelle die Reputation von Bauer wieder her, betont sein Rechtsanwalt Prof. Rolf Bietmann. Das KRH halte die Vorwürfe falsch abgrechneter Leistungen gegen seinen Mandaten nicht mehr aufrecht: Prof Bauer erhält bis zum September sein vereinbartes Gehalt und noch Boni in Höhe von insgesamt 90.000 Euro für die Jahre 2022 und 2023. Laut Prof. Bietmann ist der Vergleich rechtskräftig. Der Anwalt ist sich sicher, dass der Chefarzt eine neue Stelle in einem anderen Unternehmen finden wird.

Das KRH wollte am Dienstag keine näheren Angaben zum Ergebnis der Verhandlung im Fall Prof. Bauer machen. Zur Begründung sagt Sprecher Lennart Dreyer: Das Ergebnis der gerichtlichen Güteverhandlung befinde sich noch in der Finalisierung.