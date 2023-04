Nach Streik

Kein seltenes Bild: Unter anderem durch den Streik in der zweiten Märzhälfte stapeln sich in Hannover auch nach dem offiziellen Ende der Abholzusage durch Aha noch gelbe Säcke, so wie hier in der Jakobistraße zwischen Edenstraße und Lister Meile.

Durch den Streik sind in Hannover nicht alle Gelben Säcke vor Ablauf der Frist zum 31. März eingesammelt worden. Was passiert nun mit den Säcken am Straßenrand?

Robin Pardey