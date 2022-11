﻿Gelbe Tonne – der Ärger in der List und Vahrenwald ist groß

In Uetze werden wieder Kinder gegen Corona geimpft

Die Corona-Inzidenzwerte bleiben in Uetze weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Die Gemeinde bewegt sich mit an der Spitze aller Kommunen in der Region Hannover. Jetzt stehen die nächsten Impftermine an. Es gibt auch einen speziellen Termin für Kinder.