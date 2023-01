﻿Ab heute werden die Gelben Tonnen in Hannover abgeholt: Das müssen Sie jetzt wissen

Müllabfuhr in Hannover: So lief die erste Abholung der Gelben Tonnen

Erstmals ist in Hannover am Montag Verpackungsmüll in den neuen Gelben Tonnen abgefahren worden. Die Müllwerker von Aha hatten alle Hände voll zu tun, weil überall auch noch Säcke am Straßenrand lagen – freuen sich aber über die Erleichterung. Doch nicht alle sind begeistert von dem neuen System.