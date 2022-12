﻿Gelbe Tonnen in Hannover: Das müssen Sie jetzt wissen

Schon voll: Nicht nur an der Hildesheimer Straße in Hannover-Döhren sind die Tonnen bereits gefüllt.

Hannover. In weniger als drei Wochen sind die Gelben Säcke in Hannover Geschichte, ab dem 2. Januar leert Aha in der Landeshauptstadt die Gelben Tonnen. Leserinnen und Leser haben kurz vor der Umstellung noch viele Fragen. Wir beantworten sie.

Warum gibt es in der Stadt Hannover statt der Gelben Säcke jetzt Tonnen?

Die Initiative ging vor einigen Jahren von der Landeshauptstadt Hannover aus. Die Politiker hatten sich immer wieder über ein unsauberes Stadtbild, hervorgerufen durch die Säcke beklagt. Denn viele Bürgerinnen und Bürger stellen die Gelben Säcke bereits Tage vor der Abfuhr vor die Tür, um sie aus dem Haus zu bekommen. Bei windigem Wetter wehen die leichten Säcke durch die Gegend und auf Straßen, dort werden sie dann von Autos kaputt gefahren, der Verpackungsmüll kann sich noch leichter verteilen. Außerdem reißen Vögel und andere Tiere die Säcke auf. Und es gibt noch ein anderes Argument. In Hannover werden mit den Tonnen jährlich 35 Millionen Gelbe Säcke eingespart – das sind 700 Tonnen weniger Plastikmüll.

Wo kann man die zusätzliche Gelbe Tonne aufstellen?

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha berät auf Wunsch Hauseigentümer, wo sie ihre Tonnen abstellenkönnen und bietet online einen Planer für einen Abstellplatz an. Mit einer Sondergenehmigung kann die Tonne auch auf dem Gehweg abgestellt werden, wenn sich am Haus kein Standort finden lässt.

Muss man die Gelbe Tonne beantragen?

Nein. Alle Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer wurden informiert, dass sie eine Tonne bekommen, und wie groß der Behälter sein wird. Die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer konnten sich beim Abfallwirtschaftsbetrieb Aha melden, wenn sie keine Gelbe Tonne haben wollten. Wenn für ein Haus die von Aha gelieferte Tonne zu groß oder zu klein ist, kann im neuen Jahr eine neue Tonnengröße bestellt werden. Mieterinnen und Mieter müssen sich um nichts kümmern. Es ist aber sicher sinnvoll, wenn Mieter und Vermieter über das Thema miteinander reden.

Was gehört in die Gelbe Tonne?

In die Gelben Tonnen darf nur das geworfen werden, was bereits in die Gelben Säcke gehört – also Verpackungsmüll. Abfallexperten sagen dazu Umverpackungen. Das sind zum Beispiel Milchtüten, Wurstverpackungen oder leere Joghurtbecher.

Kann man diese Verpackungen einfach so in die Gelbe Tonne werfen?

Ja, die Verpackungsabfälle können einzeln in die Gelbe Tonne geworfen werden. Aber man kann die Umverpackungen auch in der Küche erst einmal in Plastikbeutel sammeln und dann in die Gelbe Tonne werfen, sagt Aha.

Ab wann geht es los?

Am 2. Januar sollen die ersten Gelben Tonnen geleert werden. Die Gelben Säcke werden vorerst auch noch mitgenommen. Die Übergangsfrist für die Gelben Säcke endet dann Ende März. Ab dem 1. April nehmen die Müllwerker von Aha keine Gelben Säcke mehr mit.

Wird es weiterhin Gelbe Säcke in der Stadt Hannover geben?

Nein. Nach der Übergangsfrist, die am 31. März enden soll, leert Aha nur noch die Gelben Tonnen. In den Geschäften wird es spätestens dann auch keine Gelben Säcke mehr geben. Schon für die kommenden Wochen ist damit zu rechnen, dass die Ausgabestellen weniger Gelbe Säcke zum Verteilen haben.

Ist die Leerung der Gelben Tonnen kostenpflichtig?

Nein. Weder auf die Vermieter noch auf die Mieter kommen zusätzliche Kosten zu. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen für die Entsorgung des Verpackungsmülls bereits beim Einkauf im Supermarkt.

Wer wird die Gelben Tonnen abholen?

Die Tonnen werden im Stadtgebiet Hannover vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) geleert. Anders verhält es sich in den übrigen Gemeinden der Region Hannover. Im Umland von Hannover gibt es weiterhin Gelbe Säcke. Sie werden vom Unternehmen RMG abgeholt.

Wie häufig wird geleert?

Die Gelben Tonnen werden künftig nur noch alle zwei Wochen geleert. Der Wochentag bleibt der gleiche.

Was ist, wenn der Vermieter keine Tonne bestellt hat?

Dann bleibt nur der Weg zum Wertstoffhof. Dort muss der Verpackungsmüll in durchsichtigen Plastikbeuteln abgegeben werden. Vermieterinnen und Vermieter können nicht zum Aufstellen einer Gelben Tonne gezwungen werden.

Wird es demnächst auch in den Umlandgemeinden Gelbe Tonnen geben?

Vorerst nicht. Für die Umstellung von Gelben Säcken auf Tonnen in den übrigen Kommunen der Region Hannover gibt es bisher keinen politischen Beschluss.

