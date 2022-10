﻿Gelbe Tonne in Hannover: Stehen bald viele Behälter auf den Gehwegen?

Hannover. Die Abschaffung der Gelben Säcke in Hannover und die Umstellung auf Gelbe Tonnen sollte eigentlich ein saubereres und ordentliches Stadtbild bringen. Jetzt sieht es aber danach aus, als wenn in einigen Stadtvierteln künftig Tonnen auf den Gehwegen herumstehen. Denn Hausverwalter berichten von erheblichen Schwierigkeiten, Stellplätze für die Tonnen zu finden. Oftmals bleibe dann nichts anderes, als die Müllbehälter in Wohngegenden wie der List, Südstadt, Linden oder auch in der City erst einmal auf dem Gehweg stehen zu lassen.

„Wenn Aha die Tonnen im November vor die Tür stellt, bleiben sie dort erst einmal stehen“, berichtet zum Beispiel Michael Schreek, der mit seiner Hausverwaltung unter anderem Eigentümergemeinschaften in der List und in der Südstadt betreut. Denn oftmals gebe es gar keine Chance die Tonnen in den Vorgarten zu stellen, weil es keinen gibt.

„Hinterhöfe sind keine Alternative“

Hinterhöfe seien auch nicht unbedingt eine Alternative. Denn in den älteren Häusern seien auf dem Weg vom Gehweg zum Hinterhof Treppenstufen zu überwinden. Zunächst vom Eingang bis in Parterre und dann wieder hinunter in den Hof. Hausmeister, die die Tonnen dann durch den Flur ziehen könnten, gibt es nur in den richtig großen Häusern. In den kleineren Eigentümerwohngemeinschaften „kann ich niemanden verpflichten, die Behälter raus zu schleppen“, sagt Schreek. Und dazu kommt: Einige Häuser hätten gar keinen Hinterhof.

„Das macht uns viele Kopfschmerzen“, berichtet auch Jens Lange, Chef von Lange Immobilienmanagement. Genauso wie Schreek hätte er sich unter anderem eine längere Vorbereitungszeit gewünscht. „Wie soll man das in dieser kurzen Zeit schaffen, wenn man mit den Wohnungseigentümern, Aha und dem Tiefbauamt verhandeln muss?“, fragt er. Viel zu kurz sei auch die von Aha gesetzte Frist zur Rückmeldung.

Treppe hoch, Treppe runter: Hausverwalter Klemens Miserre zeigt, welche Treppen vom Eingang zum Hinterhof führen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aha hat Schreek angeboten, die betroffenen Häuser abzufahren, um nach Lösungen zu suchen, das wird er demnächst auch machen. Der Hausverwalter ist sich aber sicher, dass es in Hannover viele Häuser geben wird, wo die einzige Lösung eine Stellfläche auf dem Gehweg vor dem Haus sein wird.

Ein Container für mehrere Häuser

Schreek schlägt deshalb vor, in Bereichen ohne Stellplatz vor dem Haus jeweils einen größeren Behälter für mehrere Häuser aufzustellen, damit nicht an jeder Haustür einzelne Tonnen stehen. Er kann sich auch Container für Verpackungsabfälle auf den sogenannten Wertstoffinseln für Papier und Glas vorstellen. Das ist aber laut Aha bisher nicht geplant.

Von Mathias Klein