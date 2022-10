﻿Umstellung auf Gelbe Tonnen: Haus & Grund ruft zu Widerspruch in Hannover auf

10 Prozent Widerspruch: Ab dem 2. November lässt Aha in Hannover die Gelben Tonnen ausliefern. Einige Tausend Hauseigentümer in Hannover haben fristgerecht widersprochen und wollen die Tonnen nicht haben.

Hannover. Neue Eskalationsstufe im Konflikt um die künftige Tonnenpflicht bei Verpackungsabfällen im Stadtgebiet Hannover. Der Immobilienverband Haus & Grundeigentum Hannover stellt Interessierten Musterbriefe zur Verfügung, mit denen Hauseigentümerinnen und –eigentümer die Annahme der Gelben Tonne verweigern und die Beibehaltung der Sackabfuhr auch über den Jahreswechsel hinaus fordern können. Aha weist allerdings darauf hin, dass die Briefe rechtlich keine Wirkung hätten, weil Eigentümer der Tonnenaufstellung nur bis zum 10. Oktober widersprechen konnten.

Gelbe Tonne statt Gelbe Säcke: Umstellung in Hannover

Anlass ist, dass zum Jahreswechsel die Abfuhr der Gelben Säcke in Hannover-Stadt endet. Abgeholt wird Verpackungsmüll dann nur noch in Tonnen und Containern. Wer dafür keinen Platz hat, soll die Leichtverpackungen künftig zum nächsten Wertstoffhof bringen. Vor allem an dieser Regelung entzündet sich viel Unmut.

Wer genau schuld ist daran, bleibt unklar. Alle Beteiligten schieben sich den Schwarzen Peter zu. Hannovers Abfalldienstleister Aha verweist darauf, dass das Duale System, Auftraggeber der Verpackungsmüllabfuhr, die Tonnenpflicht zur Bedingung bei der Vergabe ab Januar gemacht habe. Das Duale System verweist darauf, dass Hannovers Rat zuvor per Beschluss gefordert hatte, mit den umherfliegenden Gelben Säcken müsse Schluss sein. Und aus dem Rat heißt es, das sei zwar richtig – aber eigentlich habe man sich von Aha, Dualem System und Bauamt Lösungen erhofft, wie der Verpackungsmüll auch von Grundstücken, die keinen Platz für weitere Tonnen haben, wohnortnah eingesammelt werden könne.

53.000 Hauseigentümer haben Post bekommen

Fakt ist, dass Aha nun zwischen Anfang November und Mitte Dezember Zigtausende Gelbe Tonnen auf die Gehwege vor hannoversche Wohnhäuser stellen wird im Vertrauen darauf, dass die Immobilienbesitzer sie dann in Vorgärten, Durchgänge und Hinterhöfe rollen werden und dort Stellplätze schaffen. Beim Immobilienverein Haus & Grundeigentum zweifelt man daran, dass das klappt. Weil es aber „ordnungsrechtlich verboten“ sei, die Tonnen langfristig auf den öffentlichen Gehwegen stehen zu lassen, sollten Hauseigentümer besser jetzt gleich Aha das Ausliefern der Tonnen untersagen.

Aha verweist darauf, dass alle etwa 53.000 Immobilieneigentümer Mitte September schriftlich auf die Umstellung hingewiesen wurden. In dem Brief sei beschrieben, dass man vier Wochen Zeit habe, der Tonnenauslieferung zu widersprechen. Davon hätten nur knapp 10 Prozent Gebrauch gemacht, nämlich 5009 Eigentümer.

„Viele haben gar nicht verstanden, was auf sie zukommt“

Ein Haus-&-Grund-Sprecher sagt: „Bei uns haben sich viele Eigentümer gemeldet, die gar nicht verstanden haben, was auf sie zukommt.“ Etliche hätten zum Beispiel versucht, bei Aha eine andere Tonnengröße zu bestellen, als im Brief für ihr Grundstück angekündigt – und mussten dann feststellen, dass es derzeit keine Wahlmöglichkeit gibt. Aha liefert ab November nur entweder die Tonnen aus, die den Haushalten in einem Schreiben von Mitte September angekündigt wurden – oder gar keine, wenn man abbestellt. Auch Versuche von Nachbarn, sich Tonnen zu teilen, wurden zunächst abgelehnt – das sei erst später möglich.

Was passiert nun, wenn Eigentümer die Musterbriefe von Haus & Grund an Aha senden? Nach Auskunft des Abfallbetriebs werden sie keine Wirkung haben. Änderungen, die nach dem 10. Oktober eingingen, könnten nicht mehr berücksichtigt werden, weil ein Dienstleister jetzt die Auslieferung vorbereite, sagt ein Aha-Sprecher. Die Tonne langfristig auf dem Gehweg zu belassen, ohne dafür eine Genehmigung zu haben, sei aber tatsächlich untersagt.

Digitaler Standplatzplaner und persönliche Beratung

Aha bietet auf seiner Homepage einen digitalen Standplatzplaner an. Für schwierige Fälle gebe es telefonische Beratungen und im Zweifelsfall auch einen Besuch von Fachleuten. Bei der Stadt werde ein Antrag, die Gelbe Tonne auf dem Gehweg zu platzieren, nur Erfolg haben, wenn die Standplatzberatung von Aha keine Lösung für die Unterbringung auf dem Grundstück erbracht habe.