Ab Januar gibt es in Hannover statt dem Gelben Sack nur noch eine Tonne. Aber wo sollen die Tonnen stehen, vor allem in einem dicht besiedelten Stadtbezirk wie Linden-Limmer? Im Freizeitheim Linden hat Aha versucht, die Fragen der Bürger zu beantworten.

Linden-Limmer. Die Gelbe Tonne kommt, so viel ist klar. Ab Januar 2023 müssen die Hannoveranerinnen und Hannoveraner ihre Plastikverpackungen nicht mehr in Gelben Säcken sammeln, sondern in schwarzen Tonnen mit einem gelben Deckeln. Aber wo sollen die vielen Tonnen in einem dicht besiedelten Stadtbezirk wie Linden-Limmer ihren Platz finden? Bei einer Bürgerversammlung im Freizeitheim Linden, zu der der Bezirksrat und Vertreter des Entsorgungsunternehmens Aha eingeladen hatten, sollten die drängendsten Fragen beantwortet werden. Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube moderierte die Diskussion, zu der etwa 25 Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen waren. Allerdings blieb Vieles im Unklaren.