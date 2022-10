﻿Gelbe Tonnen auf Gehwegen: „Das wird eine Zumutung“

Hannover. Kommende Woche beginnt der Abfallentsorger Aha mit dem Ausliefern der Gelben Tonnen und der großen Rollcontainer für Verpackungsabfälle. Im neuen Jahr ist dann Schluss mit Gelben Säcken im Stadtgebiet Hannover, übergangsweise werden sie nur noch bis Ende März abgeholt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gelbe Tonnen statt Gelber Säcke in Hannover: Standortfrage unklar

Von 53.000 Immobilieneigentümern im Stadtgebiet Hannover haben auf eine Abfrage von Aha hin knapp 10 Prozent widersprochen, dass bei ihnen die Tonnen vor die Tür gestellt werden. Das heißt: Bei etwa 48.000 Häusern platziert der Abfallbetrieb in Kürze Tonnen vor der Tür auf dem Gehweg – und hofft, dass alle Hauseigentümer Stellplätze dafür irgendwo auf den Grundstücken finden. „Eine Zumutung“, findet Mady Beißner, Geschäftsführerin des Immobilienverbands Haus & Grundeigentum Hannover.

Der Verband hat Fotomontagen fertigen lassen, wie die Gehwege künftig aussehen könnten in dicht bebauten Straßenzügen, in denen die Vorgärten keinen Platz bieten für die Tonnen und bei denen die Hinterhöfe nur über Treppen zu erreichen sind, wie es Standard ist in Gründerzeitvierteln. Ob an der Ahlemer Straße in Linden, an der Podbielskistraße in der List oder An der Tiefenriede in der Südstadt: Überall könnten bald die Verpackungsmüllbehälter Gehwege verunstalten und das Durchkommen für Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl erschweren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fotomontage als Stimmungsmacher

Auf „20 bis 30 Prozent Konfliktfälle, mindestens“ schätzt Günter Haese, Vorstand der Wohngenossenschaft Gartenheim, das Problempotenzial: „Da gibt es keine einfachen Lösungen für die Unterbringung der Tonnen.“ Er ärgert sich, dass sich niemand im Vorfeld darum gekümmert hat, wie man mit diesen schwierigen Fällen verfahren kann. „Jetzt gibt es zwar Gespräche – aber das ist doch viel zu spät.“

Ahlemer Straße in Linden: Fotomontage als Schreckensvision, aber ob diese Häuser und Haushalte tatsächlich alle Tonnen in der gezeigten Größe haben und es keinen Platz zur Aufstellung auf dem Grundstück gibt, ist Spekulation. © Quelle: Haus & Grundeigentum Hannover (Fotomontage)

Gemeinsam haben Haus & Grundeigentum und die Wohngenossenschaft zum Fototermin in die Südstadt eingeladen, um zu demonstrieren, wie eng es auf Gehwegen künftig sein könnte. „Wenn jetzt noch Fahrräder schlecht geparkt sind, kommt doch kaum noch jemand durch“, sagt Beißner. Wie eng es wirklich wird, weiß noch niemand. Denn kurioserweise hat Aha zwar angekündigt, dass für Häuser mit mindestens 20 Bewohnerinnen und Bewohnern eigentlich der größtmögliche Rollcontainer mit 1100 Litern Volumen für Verpackungsmüll angemessen sei. Trotzdem sollen für die Gartenheim-Mehrfamilienhäuser in der Südstadt zunächst nur 240-Liter-Tonnen ausgeliefert werden. „Es passt alles irgendwie nicht zusammen“, sagt Haese.

An der Tiefenriede (Südstadt): So wie auf dieser Fotomontage könnte die Ansammlung von Gelben Tonnen und Gelben Containern ab 2023 in den Straßen der Stadt Hannover aussehen, wenn Wertstoffe und Verpackungsmüll vom Abfalldienstleister Aha nicht mehr in Gelben Säcken abgeholt werden. © Quelle: Haus & Grundeigentum Hannover (Fotomontage)

Er hätte sich vorstellen können, dass man rechtzeitig darüber spricht, einzelne Parkplätze in einer Wohnstraße zu entwidmen. „Dort hätten wir schicke Edelstahlbehälter für die Unterbringung solcher Tonnen installieren können“, sagt er. Innerhalb weniger Tage sei das nun kaum noch möglich. Wobei Beißner betont, dass das möglicherweise den Parkplatzmangel verschärfe, „das kann es ja eigentlich auch nicht sein“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jahrzehnte zurückwerfen bei den Umweltbemühungen“

Die Vorstellung jedenfalls, dass „die Oma künftig mit ihrem Rollator ihre Joghurtbecher zur Entsorgung auf einen der wenigen Wertstoffhöfe im Stadtgebiet bringt“ sei absurd, sagt Beißner: „Dann trennt doch keiner mehr, der Verpackungsmüll landet im Restmüll, das würde uns Jahrzehnte zurückwerfen bei den Umweltbemühungen“. Der Hauseigentümerverband vertritt nach eigenen Angaben 12.800 Immobilienbesitzer in Hannover. „Niemand hat mit uns gesprochen, obwohl wir seit Jahren beharrlich auf das Thema aufmerksam machen“, sagt Verbandschef Rainer Beckmann.

Lesen Sie auch

Seit 2019 ist klar, dass Hannover sich von der Wertstoffabfuhr in Plastiksäcken verabschieden will, weil sie häufig vom Winde verweht und dann auf Straßen kaputtgefahren oder von Krähen zerhackt werden. Immer wieder hatten Stadtverwaltung und Ratspolitik auch auf Anfrage dieser Zeitung beteuert, dass man rechtzeitig Lösungen für die Stellplatzfrage in Hannover suchen werde. Jetzt kommen die Tonnen – aber wo sie stehen werden, scheint in vielen Straßen ungeklärt.

Wahlfreiheit bei Sack und Tonne?

„So lange keine Lösungen da sind, muss es bei der Wahlfreiheit bleiben, ob Sack oder Tonne gewünscht wird“, sagt Beißner. Mit einer Umfrage will der Verband Druck entfalten. Seit Montag ist sie auf der Internetseite online. Von 235 Teilnehmenden haben 115 angeklickt, sie wollten keine Gelbe Tonne. 117 sagten, sie hätten keinen Platz. Andere Antwortmöglichkeiten allerdings gibt es nicht.