﻿Gelbe Tonnen in Hannover: Aha nimmt Säcke jetzt doch länger mit

Aha hatte andere Pläne. Aber jetzt will der Abfallwirtschaftsbetrieb in Hannover weiterhin die Gelben Säcke abholen. Obwohl wegen der Gelben Tonne schon seit Ende März Schluss sein sollte.

Hannover. Eigentlich wollte der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha nach der Einführung der Gelben Tonne die Gelben Säcke in Hannover nur bis Ende März abholen. Aber offenbar stellen zahlreiche Bürger immer noch Gelbe Säcke in großen Mengen an den Straßenrand. Jetzt verlängert Aha die Frist und holt die Gelben Säcke bis Ende Juni ab.