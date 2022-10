﻿Ärger um Gelbe Tonnen: So lief die Umstellung in anderen Städten

In Hannover wird in zwei Monaten vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne umgestellt. Andere Städte haben das schon hinter sich. In Kassel beispielsweise hat der Ärger inzwischen nachgelassen.

