﻿Gelbe Tonnen: So läuft der Stellplatzberatungstermin

Platznot mit der Gelben Tonne? Dann hilft Aha mit Beratung. Aber der Teufel steckt im Detail.

Hannover. Mit mehreren Geräten rücken die Mitarbeiter von Aha an. Sie beginnen ihre Messungen am Mehrparteienhaus von Jasper Mauersberg. Rein geht es ins Haus. Und wieder raus in den Innenhof. Über allem steht die Frage: Wo soll die Gelbe Tonne im neuen Jahr stehen?

Wenn es nach Hauseigentümer Mauersberg geht, soll ihr Platz in der Abstellanlage vor dem Haus sein. Dort liegen momentan die Gelben Säcke, und auch Restmüll- und Biotonne stehen dort, an drei Seiten von einem Zaun umgeben. Doch so einfach scheint es nicht zu sein. Schon im Frühjahr habe Mauersberg vom Tiefbauamt auf Anfrage erfahren, dass die blaue Altpapiertonne dort keinen Platz habe. „Ich verstehe nicht, warum das so kompliziert ist”, sagt Mauersberg.