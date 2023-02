﻿Gelbe Tonnen in Hannover: Stadt antwortet nicht auf Aha-Anfragen

Hannover. Auf Initiative der Stadt stehen in Hannover jetzt Gelbe Tonnen statt der Säcke für den Verpackungsmüll. Allerdings gibt es offenbar erhebliche Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb Aha und dem Tiefbauamt der Stadt. Die Leiterin der Aha-Abteilung für Abfall und Wertstoffe, Dunja Veenker, hätte sich jedenfalls eine deutlich bessere Zusammenarbeit gewünscht. Der Fachbereich Tiefbau melde sich bei ihr trotz mehrerer Anfragen einfach nicht, berichtet Veenker am Donnerstagabend im Abfallwirtschaftsausschuss der Region.

Deshalb weiß der für die Gelben Tonnen zuständige Abfallwirtschaftsbetrieb auch nicht, wie viele Hauseigentümern das Abstellen der Tonnen oder Container auf dem Gehweg erlaubt werde. Die sogenannten persönlichen Stellplatzberatungen hätten in rund 250 Fällen ergeben, dass auf dem Grundstück kein Platz für die Gelbe Tonne gefunden werden konnte. Das führt dann zu einem Antrag auf Sondernutzung bei der Stadt, damit der Behälter auf dem Gehweg abgestellt werden kann.

5000 Tonnen abbestellt

Die Standplatzberatung hatten 1218 Hauseigentümer in Anspruch genommen. Außerdem hatte die großen Wohnungsunternehmen in 1333 Fällen um eine Beratung gebeten, wo der jeweilige Behälter aufgestellt werden kann. Rund 5000 Hausbesitzer hatten die Tonne abbestellt, entweder weil sie sich mit dem Nachbarn einen Behälter teilen oder komplett auf die Gelbe Tonne verzichten. Einzelne Straßenzüge, in denen wegen fehlender Stellmöglichkeiten für die Tonnen auch weiterhin Gelbe Säcke erlaubt sind, soll es in Hannover nicht geben. Beispielsweise in Münster gibt es solche Ausnahmen.

Insgesamt hatten die Aha-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Jahreswechsel in Hannover 63.000 Behälter mit einem Volumen von 120 oder 240 Liter verteilt, dazu kommen 5300 Container auf vier Rädern für größere Wohnanlagen.

Zu wenig Platz: Viele Häuser brauchen eine größere Tonne. © Quelle: Katrin Kutter

Laut den Experten des Unternehmen gilt bei der Tonnengröße die Faustforme von 15 Litern pro Person und Woche. Die Gelben Tonnen werden alle zwei Wochen geleert. Deshalb hatten Häuser mit bis zu vier Bewohnern eine 120-Liter-Tonne erhalten, Häuser ab fünf Bewohnern eine 240-Liter-Tonne. Bisher hat es rund 500o Änderungswünsche gegeben, in einigen Fällen hatte Aha offenbar die Tonnengröße deutlich zu klein berechnet.

98 herrenlose Tonnen in Hannover

Derzeit kümmerten sich die Müllwerker auch um herrenlose Tonnen, die auf den Gehwegen herumstünden und keinem Haus zugeordnet werden könnten. Meist werden die Tonnen von Aha dann entfernt, berichtet Veenker. Aha hat in der Stadt 98 herrenlose Behälter ausgemacht.

Ob im Umland der Region Hannover auch die Gelbe Tonne eingeführt wird, ist derzeit noch unklar. Dort läuft der Vertrag mit dem Dualen System noch bis Ende 2024. Tonnen für den Verpackungsmüll könnten dort dann frühestens am 1. Januar 2025 eingeführt werden.