﻿Stadt Hannover will Parkplätze als Stellflächen für Gelbe Tonnen freigeben

Die Stadt Hannover schlägt vor, Gelbe Tonnen auf ausgewählten Parkflächen abzustellen, falls es in Häusern keinen Platz für die Behälter gibt. In Ausnahmefällen dürfen Immobilieneigentümer Gelbe Tonnen auf Gehwegen belassen. Der Rat muss den Vorschlägen noch zustimmen.

Hannover. 71.000 Gelbe Tonnen stellt das Entsorgungsunternehmen Aha derzeit vor die Häuser, damit ab Anfang Januar darin Plastikverpackungen gesammelt werden können. Viele Haus- und Wohnungseigentümer, insbesondere in dicht besiedelten Stadtteilen, wissen aber nicht, wo sie die zusätzlichen Behälter unterbringen sollen – dafür hat die Stadtverwaltung jetzt einen Lösungsvorschlag erarbeitet: Gelbe Tonnen sollen auf ausgewiesenen Plätzen, vorrangig Parkplätzen, aufgestellt werden. In Ausnahmefällen erteilt die Stadt auf Antrag eine Genehmigung, dass die Behälter im Straßenraum auf „Einzelstandorten“ stehen dürfen. Das geht aus Verwaltungsunterlagen hervor, die dieser Zeitung vorliegen. Die Ratsgremien müssen dem Vorschlag noch zustimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gelbe Tonnen werden bereits aufgestellt

Bisher haben die Hannoveraner ihren Verpackungsmüll noch in Gelben Säcken gesammelt und zu bestimmten Terminen an den Straßenrand gelegt. Jetzt wird die Sackabfuhr auf Tonnenabfuhr umgestellt. Ab Anfang Januar leert Aha die Gelben Tonnen, holt aber innerhalb einer dreimonatigen Übergangszeit auch noch Gelbe Säcke ab.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon jetzt stellt Aha die neuen gelben Behälter vor die Häuser, und Eigentümer müssen sehen, wo sie die Tonnen unterbringen. Das hat bei Immobilieneigentümern, Anwohnern und auch in der Stadtpolitik für Unmut gesorgt. Sollen die Tonnen in Hinterhöfen stehen und zu den Abholterminen durchs Treppenhaus bugsiert werden? Der Immobilieneigentümerverband Haus & Grund hat zum Boykott der Gelben Tonne aufgerufen.

Wertstoffinseln nur mit Gelben Tonnen

Auch bei der Stadtverwaltung hält sich die Begeisterung über die Flut von gelben Abfallbehältern in Grenzen. Mit 17.000 Tonnen rechnet die Stadt allein in den „innenstadtnahen Bereichen mit verdichteter Bebauung“, also in Mitte, Linden, Oststadt, List, Südstadt und Nordstadt. In diesen Vierteln erwartet die Stadt „in erster Linie einen Bedarf für Standorte im öffentlichen Raum“, wie es in der Verwaltungsunterlage heißt.

Wohin mit der Tonne? Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Flut von Anträgen und Anfragen zu den neuen Abfallbehältern. © Quelle: woelki_t

Die Stadt schlägt nun vor, sogenannte Wertstoffinseln nur mit Gelben Tonnen einzurichten. Bisher bezog sich der Begriff auf Ansammlungen von Glas-, Altkleider- und Altpapiercontainern verteilt im Stadtgebiet. „Mit der Einrichtung dezentraler, gemeinschaftlich genutzter ,Wertstoffinsel-Zonen ausschließlich für Gelbe Tonnen’ könnte auch Anliegern ohne eigene Grundstücksfläche zur Aufstellung der Tonne die Gelegenheit gegeben werden, Leichtverpackungen wohnungsnah in zugeordneten Tonnen auf zugewiesenen Flächen zu entsorgen“, heißt es in dem Papier. Vorrangig Parkplätze will die Stadt für die Gelben Tonnen reservieren, damit die Behälter nicht Fußgängern im Wege stehen. Genaue Standorte in den Vierteln will die Stadt noch ermitteln. Die „Wertstoffinseln“ sollen von Baken begrenzt, also nicht baulich eingefasst werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Antrag „Einzelstandorte“ möglich

Wer nun immer noch nicht weiß, wohin mit der Tonne, soll bei der Stadt eine Ausnahmegenehmigung für einen „Einzelstandort“ beantragen dürfen. Nach drei Jahren will die Stadt prüfen, ob sich das Vorgehen insgesamt bewährt hat. Die Stadt rechnet mit einer Flut von Anfragen und Anträgen zur Gelben Tonne und will dafür mehr Personal zur Verfügung stellen.