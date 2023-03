﻿Gelber Sack bis Leinenpflicht: Das ändert sich im April in Hannover

Mit dem Monatswechsel stehen allerhand Neuerungen in Hannover an: Der 1. April bringt beispielsweise nicht nur die Leinenpflicht für Hunde zurück, sondern beendet auch die Ära des Gelben Sacks endgültig. Darüber hinaus gibt es gleich zwei Nachrichten für Bahnreisende und Pendler.

Hannover. Der Monatswechsel steht an, am Sonnabend ist schon der 1. April. Und damit gibt es auch zahlreiche Änderungen, auf die sich die Menschen in der Region Hannover einstellen sollten. Die Liste reicht vom Start des Deutschlandtickets bis zum endgültigen Aus des Gelben Sacks bei Aha. Wir geben einen kurzen Überblick.