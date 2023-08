Etwa 200 Obstbäume im Stadtgebiet wurden mit einem gelben Band markiert. Das heißt: Sie können kostenfrei geerntet werden.

Hannover. Ein Obstbaum trägt meistens so viele Früchte, dass man sie allein gar nicht essen kann. Um gegen diese Lebensmittelverschwendung vorzugehen, gibt es das niedersachsenweite Ernteprojekt „Gelbes Band“ vom Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN), an dem auch in diesem Jahr der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover teilnimmt. Rund 200 Bäume im öffentlichen Raum stehende städtische Obstbäume erhalten derzeit jeweils ein gelbes Band. Das bedeutet: Das Obst an dem jeweiligen Baum darf gepflückt werden.