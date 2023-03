﻿Erneut Geldautomat gesprengt: Täter schlagen am Großen Hillen in Kirchrode zu

Am frühen Montagmorgen ist in Hannover abermals ein Geldautomat gesprengt worden: Tatort war eine Filiale der Deutschen Bank am Großen Hillen in Kirchrode. Die unbekannten Täter sind nach Polizeiangaben auf der Flucht.

Am Großen Hillen in Hannover-Kirchrode ist ein Geldautomat gesprengt worden.

Hannover. Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten an der Straße Großer Hillen in Kirchrode gesprengt. Die Täter sind nach Polizeiangaben auf der Flucht. Ob und wie viel Beute entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Die Straße ist am frühen Montagmorgen noch gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir können derzeit weder zu den Tätern noch zum Stehlgut gesicherte Aussagen machen“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover. Die Täter hatten am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr den Automaten in der Filiale gesprengt. Danach waren nach Angaben der Sprecherin bereits Experten des Landeskriminalamts vor Ort, um das Gebäude auf möglicherweise noch vorhandene Sprengstoffe zu kontrollieren.

Sprengung hinterlässt Trümmerfeld

Die Wucht der Explosion am frühen Morgen war offenbar so groß, dass die Fassade der Filiale an der Ecke Ottenshof splitterte. Vor der Bank lagen noch gegen 7 Uhr Teile der Trümmerteile, Splitter und Backsteine. Ein großes Stück der Verkleidung hatte dabei offenbar auch einen vor der Tür geparkten Wagen getroffen und ein Straßenschild umgeknickt. Einzelne Teile waren offenbar bis auf die Straße geflogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So mancher Anwohner in Kirchrode wurde von der Explosion am frühen Morgen wahrscheinlich aus dem Schlaf gerissen. Ein von ihnen berichtete dieser Redaktion: „Ich habe einen lauten Knall gehört, bin rausgerannt und dachte, vielleicht braucht jemand Hilfe. Da wurde schon abgesperrt.“

Die Filiale der Deutschen Bank am Großen Hillen ist nicht zum ersten Mal ins Visier von Automatensprengern geraten. Bereits im Sommer 2021 sprengten Unbekannte dort einen Automaten in die Luft. Die Sprengung hatte damals nicht nur den Vorraum, sondern auch die Hausfassade beschädigt. Immer mal wieder kommt es in der Region Hannover zu Geldautomatensprengungen. Gleich zu Beginn des Jahres sprengten Unbekannte ein freistehendes Häuschen an der Kolenfelder Straße in Wunstorf.