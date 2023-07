﻿Ein Liter Milch für 27 Milliarden: So verheerend war die Inflation von 1923 in Hannover

Hannover. Das Elend war allgegenwärtig. In einer dramatischen Reportage beschrieb der „Hannoversche Anzeiger“ Anfang November 1923 die Zustände in der Stadt: „Am Luther-Denkmal steht ein Häuflein von der Not des Daseins schwer mitgenommener Menschen. Alte Männer in abgetragener Kleidung, vom Alter gebeugte Mütterchen, die das fadenscheinige Schultertuch frierend um den ausgemergelten Körper ziehen, unterernährte Kinder, deren Augen der Glanz der Jugend fehlt.“

Mit Töpfen in den zitternden Händen warteten die verarmten Massen dort auf eine warme Mahlzeit aus der Suppenküche der Heilsarmee. „Man sieht auf den ersten Blick: das ist Not, bitterste Not“, schrieb der „Anzeiger“.

Zwei Millionen Mark: Eine Reichsbanknote von 1923 aus den Beständen der Museen für Kulturgeschichte Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Das Jahr 1923 ist ins kollektive Gedächtnis der Deutschen als epochale Krisenerfahrung eingegangen. Als das Jahr der Inflation, in dem das Geld seinen Wert verlor und die Teuerung Menschen in Armut stürzte.

Geld drucken gegen Schulden

„Der Staat hatte schon im Ersten Weltkrieg immense Schulden gemacht, um die Kriegswirtschaft zu finanzieren“, sagt Simone Vogt, Numismatikerin an Hannovers Museen für Kulturgeschichte. Nach dem Krieg legten die Siegermächte dann immense Reparationen fest. Im Januar 1923 besetzte Frankreich im Streit um diese Zahlungen das Ruhrgebiet. Die Reichsregierung finanzierte den passiven Widerstand („Ruhrkampf“) kurzerhand durch das Drucken von Geld.

„Teils konnte man sich vom Lohn, der am Vormittag ausgezahlt worden war, am Abend kaum noch etwas kaufen“: Numismatikerin Simone Vogt mit Geld aus der Inflationszeit. © Quelle: Christian Behrens

Die Reichsbank gab in immer kürzeren Abständen Banknoten mit immer höheren Werten heraus. Dazu kam, das alle möglichen Güter ohnehin knapp waren. So kam viel zu viel Geld für viel zu wenige Waren im Umlauf – das Karussell der Hyperinflation nahm rasant an Fahrt auf.

Wie eine tägliche Wasserstandsmeldung veröffentlichte der „Hannoversche Anzeiger“ im Sommer 1923 den Preis für einen Liter Milch: Am 14. August kostete dieser schon 68.000 Mark. Bis zum 21. September stieg der Preis auf 5 Millionen Mark. Am 23. Oktober lag er bei 312 Millionen Mark. Am 9. November bei 10 Milliarden Mark und vier Tage darauf bei 27 Milliarden Mark. „Jetzt sind wir so arm geworden, dass wir jede Minute mit Millionen nur so um uns werfen“, spottete der „Anzeiger“ in einer Glosse.

Überstempelt: Ein Geldschein des Magistrats Hannover aus der Inflationszeit. © Quelle: Christian Behrens

„Ins Reich der Nullen geraten“

„Teils konnte man sich vom Lohn, der am Vormittag ausgezahlt worden war, am Abend kaum noch etwas kaufen“, sagt Geldexpertin Vogt. In den Depots von Hannovers Museen verwahrt sie „Notgeld“ aus jener Zeit. Kommunen, Handelskammern und große Firmen wie Conti oder Hanomag gaben gewissermaßen eigene Ersatzwährungen heraus, um Handel und Wandel irgendwie aufrecht zu erhalten.

Billiger als Tapeten: Ein Foto aus der Zeit der Inflation. © Quelle: HAZ-Archiv / Bundesarchiv Weimar

Auch weil Papier knapp war, wurden bereits vorhandene Geldscheine manchmal schlicht überstempelt – aus einem 1000-Mark-Schein wurde so ein Fünf-Milliarden-Mark-Schein. Der „Hannoversche Anzeiger“ kritisierte den „Nullenwahnsinn“: „In jeder Beziehung sind wir in das Reich der Nullen geraten“, schrieb das Blatt doppelsinnig, „die Staatsmänner haben uns seit einem Jahrzehnt an diesen Verkehr gewöhnt.“

Die Inflation machte Schulkinder zu Milliardären. Teils sollen Menschen mit Banknoten Öfen angeheizt und Wände tapeziert haben, weil die Scheine billiger waren als Brennholz und Tapeten. Heute muten solche Anekdoten kurios an. „Für die Menschen damals war die Inflation jedoch alles andere als lustig“, sagt Simone Vogt. Viele Sparer verloren alles, was sie hatten. Verzweifelte Menschen nahmen sich das Leben. Und das Vertrauen in den Staat, die noch junge Weimarer Republik, war erschüttert.

Hundert Milliarden Mark: Die Stadt Hannover gab solche Scheine als eine Art provisorische Währung heraus. © Quelle: Christian Behrens

Im Sommer 1923 wurden Lebensmittel knapp. In Hannover kam es zu blutigen Unruhen: Frauen initiierten Protestzüge, denen sich rasch Fabrikarbeiter anschlossen. Die Polizei löste die Kundgebungen mit Gewalt auf. Aufgebrachte Arbeiter versuchten, Polizisten zu entwaffnen, es kam zu Übergriffen auf Beamte. Bei Plünderungen stürmten die Massen auch ein Waffengeschäft. Eine Streife wurde beschossen.

Kavallerie gegen Plünderungen

Um die Plünderungen zu stoppen, wurde gar die Kavallerie eingesetzt. Der „Anzeiger“ berichtete von Toten und Verletzten. „Hervorgerufen ist die Aufregung hauptsächlich durch den Mangel an Zahlungsmitteln“, konstatierte Oberbürgermeister Robert Leinert (SPD), der zu Ruhe und Besonnenheit aufrief.

Währung ohne Gewicht: In der Inflationszeit wurden Geldscheine teils abgewogen. © Quelle: dpa

Der Schriftsteller Erich Maria Remarque erlebte die Inflationszeit in Hannover als Redakteur der Werkszeitung „Echo Continental“ mit. In seinem Roman „Der schwarze Obelisk“ schildert er die Verhältnisse jener Tage – etwa die Rückkehr zum Tauschhandel: „Man tauscht alte Betten gegen Kanarienvögel und Nippsachen, Porzellan gegen Wurst, Schmuck gegen Kartoffeln, Möbel gegen Brot“, schrieb er.

Zeitenwende: So berichtete der „Hannoversche Anzeiger“ über die Ausgabe der Rentenmark im November 1923. © Quelle: Simon Benne

Nüchtern vermeldete der „Hannoversche Anzeiger“, dass die Lebenshaltungskosten allein in der Woche vom 3. bis zum 9. November um 502 Prozent stiegen. Anschaulich beschrieb Remarque, wie die Menschen angesichts eines solch immensen Kaufkraftverlustes rennen mussten, um ihr Geld rasch auszugeben: „Die Bettler wissen es und verschwinden sofort, da jede Minute kostbar ist; der Preis für die Suppe kann in einer Stunde schon um einige Millionen Mark gestiegen sein.“

Hilfswährung: Firmen wie Continental oder Constantin gaben in Hannover Notgeld heraus, wie diese Annoncen aus dem „Hannoverschen Anzeiger“ von 1923 belegen. © Quelle: Simon Benne

Besonders hart traf die Geldentwertung die bildungsbürgerliche Mittelschicht: „Privatvermögen, die von Generation zu Generation vererbt worden waren, lösten sich plötzlich in Luft auf, und die Söhne konnten es sich nicht mehr leisten, wie ihre Väter und Großväter auf die Universität zu gehen“, schrieb der Historiker Frederick Taylor in seinem Buch „Inflation. Der Untergang des Geldes in der Weimarer Republik und die Geburt eines deutschen Traumas“.

Druckfrische Billionenscheine

Es gab diverse Versuche, die Misere in den Griff zu bekommen. „In Hannover wurde im November die Einführung einer ,Roggenmark’ angekündigt“, sagt Klaus Pohlmann, Kommunikationsreferent bei der Industrie- und Handelskammer. Deren Geldwert sollte nicht, wie in früheren Zeiten üblich, an Gold, sondern an Getreide gebunden sein, hieß es. Doch dazu kam es nicht mehr.

Besonderer Schatz: Klaus Pohlmann mit Stapeln von Billionen-Scheinen vom November 1923. © Quelle: Simon Benne

Klaus Pohlmann hütet einen besonderen Schatz: Im Tresor der IHK haben ganze Stapel von Eine-Bilion-Mark-Scheinen die Zeit überdauert. Etwa 1000 Scheine, die noch wie druckfrisch in ihren Originalkartons stecken. „Sie sind auf den 15. November 1923 datiert – einen Wendepunkt der Geschichte“, sagt Pohlmann.

Relikte vom November 1923: Geldstapel der IHK Hannover. © Quelle: Simon Benne

Denn die Scheine, ausgegeben als Inflationsnotgeld von der Handelskammer Göttingen, kamen nicht mehr in Umlauf. Mitte November wurde als eine Art Übergangslösung bereits die sogenannte Rentenmark eingeführt. Der Wechselkurs zur inflationären Papiermark lag bei 1:1 Billion. Die Bevölkerung vertraute der Rentenmark. Die Inflation war schlagartig gestoppt. Die Angst der Deutschen, dass sich die Ereignisse wiederholen könnten, ist jedoch bis heute geblieben.

