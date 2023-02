﻿Anmeldetermine für weiterführende Schulen: Hannover braucht mehr Transparenz

Für Viertklässler-Familien beginnt jetzt die Orientierungsphase. Alle weiterführenden Schulen in Hannover laden in diesen Wochen zu Tagen der offenen Tür ein. Und mitten in dieser Zeit bekommt eine alte Idee neuen Rückenwind: Ein gemeinsamer Anmeldetermin für alle Schulformen wäre gut, meint Saskia Döhner.

Hannover. Die Idee für einen gemeinsamen Anmeldetermin für alle weiterführenden Schulen in Hannover ist schon alt, durch Nachfragen von Viertklässler-Eltern hat sie jetzt aber neuen Schwung bekommen. Und das ist gut so. Denn das bisherige Verfahren ist unübersichtlich und kompliziert.

Bislang ist es so, dass Familien erst Integrierte Gesamtschulen wählen, und danach gegebenenfalls auf Schulen des gegliederten Systems, also Gymnasien, Real-und Oberschulen, ausweichen können, sollte ihre Wunsch-IGS überbucht sein und keine andere Gesamtschule infrage kommen. Viele Eltern fühlen sich überfordert, versuchen taktisch zu wählen, was aber auch schiefgehen kann, weil nicht wirklich absehbar ist, wie viele Fünftklässler und Fünftklässlerinnen an den jeweiligen Standorten wirklich angemeldet werden. Das kann in jedem Jahr ganz unterschiedlich aussehen.

Eltern wählen die Schule, nicht die Schulform

Eltern wählen die Schulen für ihre Kinder selten aus ideologischen Gründen. Was zählt, sind ganz andere Dinge: Wie nah liegt die Schule an meinem Wohnort? Wo gehen die meisten Freunde hin? Gehen schon die Geschwister auf die Schule oder haben Nachbarn darüber etwas Positives erzählt? Ob die Wunschschule eine IGS oder ein Gymnasium ist, scheint zweitrangig. Wichtiger ist, ob es dort die Option eines Abiturs gibt.

Schulleiterinnen und Schulleiter haben bisher Vorstöße für gemeinsame Anmeldetage abgewehrt, wohl auch um ihre eigenen Schulformen zu stärken und nicht noch etwaige Debatten um beliebte und vielleicht weniger beliebte Standorte weiter zu befeuern.

Wer keinen Platz an der Schule bekommt, an der er sein Kind ursprünglich angemeldet hat, muss derzeit Alternativen in der jeweiligen Schulform angeben. Bei einem gemeinsamen Anmeldeverfahren könnten Familien bei Schulen des integrierten und des gegliederten Systems benennen. Also eine Realschule und eine IGS auf die Liste setzen. Und vielleicht könnte dies ganz andere Formen der Verteilung ermöglichen. Lange Schulwege quer durch die Stadt sind für Fünftklässler sicherlich immer die schlechtere Wahl. Und je weniger Bewerber abgelehnt werden müssen, desto besser. Im schlimmsten Fall bekommen Kinder sogar zweimal ihre angestrebte Wunschschule nicht.

Geräuschloser Modellversuch

Verwaltung, Schulpolitiker, Eltern-, Lehrkräfte und Schülervertreter sowie Schulleiterinnen und Schulleiter sollten über den Vorschlag eines gemeinsamen Anmeldeverfahrens für alle Schulformen noch einmal unbefangen und vorurteilsfrei nachdenken. Die Gelegenheit für einen geräuschlosen Modellversuch ist günstig, denn die neuen fünften Jahrgänge sind derzeit klein. Fast alle Kinder dürften in diesem Jahr ihre Wünsche erfüllt bekommen. Ziel sollte ein für Familien klares und transparentes Verfahren sein – und das ist es bisher nicht.