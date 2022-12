﻿„Genug ist genug!“: Demonstrierende fordern in Hannover mehr soziale Gerechtigkeit

Unter dem Motto „Genug ist genug!“ forderten Demonstrierende am Samstag vor dem neuen Rathaus mehr soziale Gerechtigkeit in Krisenzeiten. Der Protestzug zog Richtung Goseriede am Steintor durch die Innenstadt.

Hannover. Unter der Kampagne „Genug ist Genug!“ demonstrierte am Samstagnachmittag die Ortsgruppe Hannover gemeinsam mit dem Sozialprotestbündnis Hannover für mehr soziale Gerechtigkeit in Krisenzeiten. Die Demo startete um 14:30 Uhr mit einer Kundgebung vor dem neuen Rathaus. Etwa 200 Teilnehmende waren trotz der Kälte gekommen und zogen vom Trammplatz durch die Innenstadt an der Oper vorbei über den Kröpcke, am Bahnhof entlang bis zur Goseriede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei hatte den Friedrichswall für Autofahrende um 15 Uhr kurzzeitig in beide Richtungen abgeriegelt, auch an der Kurt-Schumacher-Straße mussten Autofahrende die Demonstrierenden passieren lassen. „Die Zufahrtstraßen in das Stadtzentrum sind wegen des dritten Adventwochenendes eh schon voll“, sagt ein Polizist vor Ort. „Dazu laufen parallel noch sechs weitere Demonstrationen in Hannover“, so der Beamte. Der Verkehr auf dem City Ring staute sich. Um 16 Uhr endete die Versammlung am Steintor.

© Quelle: Villegas

„Genug ist Genug!“ fordert unter Anderem eine bezahlbare Grundversorgung für alle, ausreichende Soforthilfen und höhere Sozialgelder für Bedürftige, kostenlosen ÖPNV und eine Übergewinnsteuer. „Während einige Unternehmen auf unserem Rücken Rekordgewinne einfahren und die Pools der Reichen subventioniert werden, soll die große Masse den Gürtel enger schnallen: Seit Jahren steigende Mieten, explodierende Energie- und Lebensmittelpreise. Immer mehr Menschen können das alles kaum noch bezahlen. Von dieser Politik der sozialen Ungerechtigkeit haben wir genug!“, sagt Organisatorin Nika Sieblich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© Quelle: Villegas

„Genug ist Genug!“ fordert unter Anderem eine bezahlbare Grundversorgung für alle, ausreichende Soforthilfen und höhere Sozialgelder für Bedürftige, kostenlosen ÖPNV und eine Übergewinnsteuer. © Quelle: Villegas

Die Kampagne „Genug ist Genug!“ wurde im September 2022 gestartet. Mit ihren Ortsgruppen ist sie in ganz Deutschland aktiv und wird von Gewerkschaften und sozial ausgerichteten Vereinen unterstützt. Das Bündnis „Sozialproteste in Hannover“ setzt sich unter anderem aus der IG Metall Hannover, Ver.di Hannover, GEW Hannover und dem AStA Hannover zusammen. Die Gewerkschaften hatten vorab zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen.