Wohnungssuche wird immer teurer: In allen Umlandkommunen Hannovers sind die Mieten zuletzt stark gestiegen – in zwei Kommunen sogar um mehr als 14 Prozent seit Ende 2020.

In 19 der 20 Umlandkommunen der Region Hannover sind die Angebots-Mietpreise in den vergangenen zwei Jahren gestiegen. Allen Krisen zum Trotz ist das Wohnen damit teurer geworden. Allerdings war der Anstieg sehr unterschiedlich. Ein Überblick über die Wohnkosten in Krisenzeiten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket