﻿Georg, Leibniz, Schiller: Männer dominieren auch Hannovers Straßennamen

Umbenennung: Jahrzehntelang herrschte auch in Hannover ein unkritischer Umgang mit Straßennamen. Lieber benannte man Wege, Straßen und Plätze nach NS-Verbrechern, statt wohlverdiente Frauen auszuwählen. 2016 wurde die Sohnreystraße in der Südstadt in Lola-Fischel-Straße umbenannt.

Hannover. Bundesweit sind wesentlich weniger Straßen und öffentliche Plätze nach Frauen benannt als nach Männern. Damit fehlt es im öffentlichen Raum an Erinnerung von Frauenleistungen. Denn eine Straße nach jemandem zu benennen, das gilt immer noch als Ausdruck großer Ehrerbietung. Und diese Ehre wurde traditionell in erster Linie Männern zuteil. Auch Hannovers Straßen sind ein Ausdruck des jahrhundertelangen Gefälles zwischen den Geschlechtern.

Nach Angaben eines Stadtsprechers waren im vergangenen Jahr in Hannover insgesamt 3586 Straßen, Wege, Plätze und Brücken benannt. Davon tragen 1203 die Namen von Männern, etwa das Leibnizufer oder die Leinertstraße und nur 206 den Namen einer Frau, etwa die Charlottenstraße oder die Lola-Fischel-Straße.

2000 waren nur 82 Straßen und Wege nach Frauen benannt

Im Jahr 2000 trugen von den damals 3276 Straßen, Wegen und Plätzen in Hannover nur 82 den Namen einer Frau – und 1148 von einem Mann. 2011 waren es bereits 157 Frauen. Es tut sich also langsam etwas. Anteil daran hat sicher auch eine Publikation, die die Stadt Hannover 2008 selbst publizierte. Der Titel: „Bedeutende Frauen in Hannover. Eine Hilfe für künftige Benennungen von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken nach weiblichen Persönlichkeiten“.

Dennoch ist noch viel zu tun, wie auch die Namensgebung der hannoverschen Schulen zeigt: Während 36 nach Männern benannt sind, tragen lediglich acht den Namen einer bedeutenden Frau. Zum Beispiel die Rosa-Parks-Grundschule, die Sophienschule oder die Leonore-Goldschmidt-Schule (ehemals IGS Mühlenberg). Die überwiegende Mehrheit der Bildungsstätten ist nach dem Standort benannt, etwa die IGS List.

Ein anderes Bild zeigt sich bei Hannovers Altenheimen: Nach Angaben der Stadt sind von den insgesamt 75 Einrichtungen zwölf nach Frauen und ebenfalls zwölf nach Männern benannt.

Der Bremer Weg und die rebellischen Französinnen

Die Stadt Bremen ist bereits einen großen Schritt weiter: Dort wurde 2019 beschlossen, dass sämtliche Straßen in einem Neubaugebiet nach Frauen benannt werden sollen. Und auch im europäischen Ausland schwelt der Konflikt, wie der Blick nach Frankreich zeigt. In Paris nahmen Aktivisten das Problem 2015 selbst in die Hand. Nachdem bekannt wurde, dass lediglich 2,5 Prozent der Straßennamen in der französischen Hauptstadt den Namen von Frauen trugen, überklebten Kritiker Straßennamen und ersetzten diese mit den Namen von Frauen.

Doch die Benennung von Straßen und öffentlichen Plätzen ist nicht allein wegen des Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern ein kontroverses Thema. Immer wieder kommt es zu Diskussionen um Straßen, die nach historisch problematischen Personen benannt sind, etwa NS-Verbrecher oder Kolonialherren.