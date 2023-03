﻿Parteiausschluss: Das wurde Gerhard Schröder vorgeworfen

Altkanzler Gerhard Schröder hat sich immer betont gelassen zum Parteiausschlussverfahren geäußert und gesagt: „Ich bin und bleibe Sozialdemokrat.“ Nun wurde beschlossen: er darf in der Partei bleiben. Das waren die Vorwürfe von Teilen der SPD.

Hannover. „Auf das Parteiordnungsverfahren blicke ich mit Gelassenheit. Ich bin und bleibe Sozialdemokrat“, hatte Altkanzler Gerhard Schröder dem „Spiegel“ gesagt: „Ich habe nie in meinem politischen Leben etwas anderes als SPD gewählt.“ Das werde auch in Zukunft so sein. Aber wie viel SPD steckt wirklich noch in Schröder? Reichen die Vorwürfe der Genossen am Ende für einen endgültigen Rauswurf aus der Partei?