Freizeit

Seit etwas mehr als einer Woche gibt es am Hallenbad in Springe einen neuen Mitarbeiter: einen elektronischen. Denn der Kassenautomat ist in Betrieb genommen worden. Wie die Umstellung geklappt hat und wie es seitdem läuft, berichtet Uta Kruse, Badbetriebsleiterin des Springer Hallenbades.