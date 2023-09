Ehrung für Gerhard Schröder: SPD richtet kleine Feier für den Alt-Kanzler aus

Hannover. Nun feiert die SPD Gerhard Schröder doch noch, zumindest in kleinem Rahmen. Am 27. Oktober wird dem Altkanzler die Ehrennadel für 60 Jahre Parteimitgliedschaft angeheftet. 40 Gäste sind im Kurt-Schumacher-Haus in der Odeonstraße geladen, darunter Matthias Miersch, Fraktionsvize im Bundestag, und Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg. Schmalstieg hatte bereits angekündigt, eine Rede zu halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Festakt, keine Ehrung auf Parteitag

Wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin ist Schröder umstritten – auch innerhalb seiner Partei. Mehrere Anträge auf Parteiausschluss kamen in der Vergangenheit auf den Tisch, sie alle wurden abgelehnt. Die Würdigung seiner jahrzehntelangen Parteimitgliedschaft, eigentlich ein formaler Akt, wurde an der SPD-Basis kontrovers diskutiert. Schröders SPD-Ortsverein wollte ihm die Ehrung verweigern, am Ende schritten Parteiobere ein und handelten einen Kompromiss aus: Schröder bekommt die ihm zustehende Ehrennadel, aber auf einen offiziellen Festakt verzichtet die Partei.

Üblicherweise werden altgediente Genossen bei Parteitagen mit Hunderten von Teilnehmern geehrt. „Das passte aber terminlich nicht mit Schröders Jubiläum zusammen“, sagt Christoph Matterne, Geschäftsführer des SPD-Bezirks Hannover.

HAZ