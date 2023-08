﻿Keine Ehrung für Schröder? Altkanzler äußert sich erstmals zur Debatte in der SPD

Hannover. Altkanzler Gerhard Schröder hat sich erstmals zur Diskussion innerhalb der SPD geäußert, ob er für seine 60-jährige Parteimitgliedschaft geehrt werden soll oder nicht. Zuständig ist der Ortsverein Oststadt-Zoo in Hannover, dort gehen die Meinungen unter den Parteimitgliedern auseinander.

Debatten „in dem einen oder anderen Ortsverein“ wolle er nicht kommentieren, sagte Schröder dieser Redaktion. Sein Verhältnis zur SPD sei aber „prinzipieller Natur“, unabhängig von der jeweiligen Führung der Partei. „Die Partei ist für mich die einzige politische Institution, die seit mehr als 150 Jahren Garant für Frieden und soziale Gerechtigkeit war und für mich immer noch bleibt.“

Schröder-Ehrung: Ortsverein berät Ende August weiter

Schröder gilt als enger Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin und steht seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in der Kritik, weil er sich nicht von dem russischen Staatschef distanziert. Anträge, Schröder wegen dessen Russlandnähe aus der SPD auszuschließen, hatten aber keinen Erfolg.

Schröder war 1963 in die SPD eingetreten. Derzeit prüft sein Ortsverein in Hannover, ob er auf die anstehende Ehrung verzichtet. Eine erste Aussprache hatte zu keinem Ergebnis geführt. Am 24. August will der Ortsverein erneut zusammenkommen und über das Thema beraten.

