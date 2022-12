Der hannoversche Bauunternehmer Günter Papenburg hat in der ZAG-Arena die höchste Auszeichnung der Republik Kasachstan erhalten. Es war ein Festakt mit viel Musik, mit Gesprächen über Ehre und Freundschaft – und einer nachdenklichen Rede des Altkanzlers Gerhard Schröder.

Hannover. Als „verlässlicher Freund“ und „Ehrenmann“ hat der hannoversche Bauunternehmer Günter Papenburg am Donnerstagabend die höchste Auszeichnung des Landes Kasachstan erhalten, die Ausländer dort erringen können. In Papenburgs ZAG-Arena an der Expo-Plaza feierten mehr als 200 Freunde mit ihm, darunter Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) mit seiner Frau Soyeon Schröder-Kim, Fußballtrainer Felix Magath, Ex-Messechef Sepp Heckmann und viele mehr.