﻿Der Altkanzler und die Partei, die ihn nicht mag: Die Vereinsamung des Gerhard Schröder

Hannover. Mitte der Neunziger. Gerhard Schröder geht in Hannover über den Kröpcke. Er wird gegrüßt, er grüßt zurück. Er lächelt, er ist präsent. 2022: Gerhard Schröder geht in Hannover über den Kröpcke. Sein Blick ist starr geradeaus gerichtet, er sieht niemanden an, und sein Gesicht und seine Körperhaltung sagen, dass auch er nicht gesehen werden will. Es ist, als gäbe es keine Verbindung mehr zwischen ihm und der Außenwelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerhard Schröder war mal ein nahbarer Politiker. Aber das hat sich offenbar schon vor längerer Zeit verändert. Die Fotografin Herlinde Koelbl hat von 1991 bis 1998 verschiedene Politiker einmal pro Jahr porträtiert und interviewt, auch Schröder. Auf der ersten Aufnahme wirkt er offen, zugewandt, er spricht frank und frei sogar über Defizite. Auf dem letzten Foto ist Schröder Bundeskanzler. Er trägt einen Anzug, der wie ein Panzer wirkt, sein Gesichtsausdruck lässt auf mahlende Zähne schließen. Seine Antworten sind teils abweisend. Herlinde Koelbl fragt nach seinen Fehlern. Schröder: „Wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen.“

Tief gefallen

Kein früherer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, nicht mal Helmut Kohl, der nur gegen eine Zahlung von 300.000 D-Mark um eine Anklage in der CDU-Parteispendenaffäre herumgekommen ist, ist im öffentlichen Ansehen so tief gefallen wie Gerhard Schröder. Sehr viele seiner sogenannten Genossen meiden ihn. 1963, mit 19, war Schröder in die SPD eingetreten. Jetzt müsste er von seinem hannoverschen Ortsverein Oststadt-Zoo für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Die Richtlinien der SPD sehen dafür die Übergabe einer Urkunde und einer Anstecknadel vor („Ausführung: vergoldet, Gelbgold 333er“). Die Ehrung habe „grundsätzlich in einem festlichen und öffentlichen Rahmen“ stattzufinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pustekuchen. Der Ortsverein diskutiert, ob er überhaupt eine Ehrung vornimmt. Am 24. August soll auf einer Mitgliederversammlung darüber entschieden werden.

Zu große Nähe: Gerhard Schröder (rechts) und sein Freund Wladimir Putin auf einem Bild aus dem Jahr 2005. © Quelle: Bernd Settnik/dpa

Der Grund: Gerhard Schröder hat sich, nachdem sein Freund, der russische Staatspräsident Wladimir Putin, im Februar 2022 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, nicht sofort vom Krieg und überhaupt nicht von Putin distanziert. Schon zuvor war Schröders Übernahme von verschiedenen Posten in der russischen Energiewirtschaft in der Öffentlichkeit und in der SPD kritisch beäugt worden. Einige dieser Jobs hat er inzwischen aufgegeben. Es hat nicht geholfen: Die Ortsvereinsvorsitzende Janina Schlüter sagte, für sie sei „Herr Schröder“ nur noch eine Privatperson.

Ist er natürlich nicht. Wäre Gerhard Schröder eine Privatperson, hätten verschiedene Parteigliederungen nicht versuchen müssen, ihn aus der SPD zu werfen, was bekanntlich gescheitert ist. Der Ukraine-Krieg war aber wohl bei all diesen Auseinandersetzungen nur der äußere Anlass. Das Zerwürfnis mit der SPD hat viel ältere und tieferliegende Wurzeln.

Bittere Armut

Gerhard Fritz Kurt Schröder kam am 7. April 1944 als zweites Kind einer mittellosen Familie im Kreis Lippe zur Welt. Sein Vater war ein Gelegenheitsarbeiter und Dieb gewesen, der, als sein Sohn sechs Monate alt war, im Zweiten Weltkrieg in Siebenbürgen fiel; Gerhard Schröder hat ihn nie kennengelernt. Nach dem Krieg kamen ein Stiefvater und drei Halbgeschwister dazu, die Familie lebte in zwei Zimmern, die Mutter musste alle ernähren. Es herrschte bittere Armut. „Wir waren die Asozialen“, sagte Schröder einmal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber er hat sich seinem Schicksal nicht ergeben. Er hat eine Lehre als Einzelhandelskaufmann gemacht, hat in einer Eisenwarenhandlung und auf dem Bau gearbeitet, hat die Mittlere Reife nachgeholt, das Abitur abgelegt, hat Jura studiert und ist Rechtsanwalt geworden. Er übernahm den Juso-Vorsitz, wurde Bundestagsabgeordneter, errang das Amt des niedersächsischen Ministerpräsidenten und schließlich das des Bundeskanzlers. Er hat, von ganz unten kommend, alles erreicht, was er nur irgendwie erreichen konnte.

Sie hat die Familie ernährt, als er ein kleiner Junge war: Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag mit seiner Mutter Erika Vosseler. © Quelle: Franz Fender

Politisch kam für ihn nur die SPD infrage. Die CDU hätte über ihn die Nase gerümpft, die FDP war immer zu sylthaft. Die Grünen gab es seinerzeit noch nicht, doch Schröder war nie der Typ für Strickpullover. Was ihm aber auch nicht gelegen zu haben schien, war, dass sich die SPD mit dem Niedergang der Industrialisierung zu einer Partei voller strukturkonservativer bärtiger Sozialpädagogen und Lehrer wandelte, die – ganz ähnlich wie die Grünen – den Menschen gern mitteilten, was für sie gut sei. Schröder war jemand, der schon als Kind gelernt hatte, selbst zu entscheiden, was für ihn gut war und was nicht.

Zudem: Er genoss seinen Aufstieg. Er aß in teuren Restaurants, spielte Tennis, sammelte moderne Kunst – alles Dinge, die einem gestandenen Sozialdemokraten verdächtig sind. Hinzu kam, dass Gerhard Schröder niemand war und ist, der sich unterordnet. Wer sich unterordnet, bleibt auf dem Niveau, auf dem er sich befindet. Und er wollte nicht dort bleiben, wo er sich befand. Nie.

Kein Ideologe

Allerdings habe Schröder, sagt ein früherer Mitarbeiter, trotz allem immer eine Art „Anerkennungsnachholbedarf“ gehabt. Vaterfiguren beeindruckten ihn. Er suchte die Nähe von Führungskräften. Das brachte ihm den Titel „Genosse der Bosse“ ein, auf den er stolz war. Aber der SPD war das suspekt, ebenso wie sein – durchaus zutreffender – Satz, es gebe keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, sondern nur gute oder schlechte. Schröder war kein Ideologe. Er wollte den Menschen gefallen, mit denen er zu tun hatte. Seine Äußerung, Lehrer seien „faule Säcke“, kam zustande, weil er den Schülerzeitungsredakteuren, die ihn 1995 interviewt hatten, nach dem Munde redete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig war und ist Schröder sehr selbstbewusst, was er bei dem, was er erreicht hat, auch sein kann. „Und er liebt die Provokation“, sagt jemand, der ihn gut kennt. Schröder hat immer wieder gegen das Piefige in der SPD gestänkert. Zum großen Bruch mit der Partei kam es aber durch die Agenda 2010. Schröder wollte Wirtschaft und Sozialsystem modernisieren, er wusste aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer was bringt, den Bedürftigen nur Geld auszuzahlen. Was er dabei übersah, war erstens die Gnadenlosigkeit und Entwürdigung, mit der Sozialhilfeempfänger nach der Reform konfrontiert waren. Und zweitens, dass dieser Schritt seine Partei endgültig von ihm entfremden würde. „Er hat sich mehr von der SPD distanziert, als politisch nötig gewesen wäre“, sagt ein Freund.

Widerstand und Buhrufe: Gerhard Schröder musste 2003 auf einer SPD-Regionalkonferenz für seine Agenda-2010-Reformpläne kämpfen. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach der verlorenen Bundestagswahl 2005 lief Schröder in seinem Büro wie Falschgeld herum. Er war ins Nichts gefallen. Er konnte nicht aufhören, immer noch weiter vorwärts zu wollen. Er nahm, was er kriegen konnte, und bald kam Putin mit seinen Jobs.

Nach dem Kriegsausbruch hat Schröder es nicht hinbekommen, einerseits zu Putin als Freund zu stehen und sich andererseits von dessen Verbrechen deutlich zu distanzieren. Erst peinlich spät hat Schröder den Krieg verurteilt. „Wenn er unter Druck gerät, macht er zu“, sagt ein Vertrauter. Im April 2022 gab Schröder der New York Times ein Interview. Das Blatt konstatierte, der frühere Kanzler sei jetzt in Deutschland ein Paria, und beschrieb ihn unverhohlen als jemand, der dauernd zu viel Alkohol trinkt. Die Fotos, die man zu sehen bekam, zeigten ein zerstörtes Gesicht.

Schröder auf einem italienischen Wirtschaftsforum im Jahr 2021: Für seine Jobs in der russischen Energiewirtschaft, unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft, wurde er heftig kritisiert. © Quelle: imago images/Alexey Vitvitsky

Und die SPD hackte auf ihn ein, als hätte sie jahrzehntelang nur auf die Gelegenheit gewartet. Etliche seiner früheren Wähler verachten ihn. Schröder ist wieder da angekommen, wo er herkam: ganz unten. Nicht mehr arm an Geld, aber arm an (öffentlicher) Zuneigung. Einige seiner verbliebenen Freunde nennen ihn einsam. Viele von denen, die er früher für Gefährten gehalten hatte, rufen nicht mehr an. Manche, die nicht mehr anrufen, tun das deswegen nicht, weil sie ihn als verstockt empfinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Debatte im Ortsverein Oststadt-Zoo wird nicht überall gebilligt. Der Schröder-Kenner Heino Wiese – der zur SPD-Russland-Connection gehörte, aber wegen des Überfalls auf die Ukraine seine konsularischen Ämter für Russland niedergelegt hat und dafür von Schröder beschimpft worden war – nennt den Ortsverein „erbärmlich“. Schröders ehemaliger Mitarbeiter Reinhard Scheibe sagt, man dürfe „nicht infrage stellen, was Gerd Schröder geleistet hat“. Der frühere niedersächsische Kultusminister Rolf Wernstedt befindet, „die sollen sich nicht so moralisierend verhalten, sondern korrekt“: Schröder nicht zu ehren, das sei schlicht satzungswidrig.

Kein Kommentar

Schröder selbst, um Stellungnahme gebeten, sagt, sein Verhältnis zur SPD als „Garant für Frieden und soziale Gerechtigkeit“ sei „prinzipieller Natur“, unabhängig von der jeweiligen Führung der Partei. Die Debatten „in dem einen oder anderen Ortsverein“ wolle er aber nicht kommentieren.

Floskeln. Doch er klingt entspannt. Von seinen verbliebenen Freunden ist zu hören, dass es dem Kanzler a. D. in letzter Zeit wieder besser gehe. Er habe monatelang nichts getrunken, habe zu Hause ein Fitnessfahrrad und ein Rudergerät stehen, die er auch benutze, und spiele alle paar Tage Golf. Vor einiger Zeit war er bei einem 80. Geburtstag und hat sich gefreut, dass niemand ihn mied.

Wer weiß, vielleicht befreit sich Gerhard Schröder wieder aus dem tiefen Loch, in dem er steckt. Es wäre nicht das erste Mal. Und er braucht dafür keine Partei.

HAZ