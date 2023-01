﻿Schuldig oder unschuldig? So wird man in der Region Hannover ehrenamtlicher Richter

In Niedersachsen werden wieder Schöffinnen und Schöffen gesucht. Sie entscheiden ehrenamtlich zusammen mit Berufsrichterinnen und -richtern, ob zum Beispiel ein Angeklagter ins Gefängnis muss oder nicht. Wie man sich für das Amt bewerben kann und was man beachten sollte.

Hannover. Es ist ein besonderes Ehrenamt: In Niedersachsen werden aktuell wieder rund 6000 Schöffinnen und Schöffen gesucht. Sie sind ehrenamtliche Richterinnen und Richter. Vor Gericht urteilen sie zusammen mit den Berufsrichterinnen und Berufsrichtern über die Schuld und Unschuld von Angeklagten – und schicken mit ihren Entscheidungen ganz ohne Jurastudium Menschen auch ins Gefängnis.

In der Region Hannover kann man sich jetzt für das Schöffenamt an den Amtsgerichten in den Kommunen sowie am Landgericht Hannover bewerben. Doch wie geht das? Was es alles zu beachten gilt, erklären wir hier.

Wer kann eigentlich Schöffin oder Schöffe werden?

Als Laie kann jeder auf der Richterbank sitzen, der zum Beginn der Amtsperiode (also 2024) zwischen 25 und 70 Jahre alt ist und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Schöffinnen und Schöffen müssen straffrei sein. Das heißt, man darf nicht schon selbst als Angeklagter wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sein. Es darf aktuell auch nicht wegen eines solchen Deliktes gegen einen ermittelt werden.

Zudem dürfen ehrenamtliche Richter und Richterinnen nicht pleite sein. "Sonst besteht die Gefahr, dass sie bestechlich sind", erklärt Michael Schmädecke von der Schöffen-Vereinigung Niedersachsen-Bremen. Gesundheitliche Einschränkungen können ebenfalls dazu führen, dass eine Bewerbung abgelehnt wird. Schöffen müssen geistig und körperlich geeignet sein, das Amt auszuüben. Eine Geisteskrankheit schließt einen Bewerber in jedem Fall aus, ebenso Taubheit oder ausgeprägte Schwerhörigkeit, da in der Hauptverhandlung das Prinzip der Mündlichkeit verletzt wäre.

Wie lange ist man Schöffe?

Wer als Schöffe oder Schöffin gewählt wird, ist für fünf Jahre im Amt. Die nächste Periode beginnt am 1. Januar 2024 und endet am 31. Dezember 2028.

Wie und wo bewirbt man sich?

Wer ehrenamtlich vor Gericht urteilen möchte, muss sich bei seiner örtlichen Kommune bewerben. Dafür muss dieses Formular für das Erwachsenenstrafrecht oder dieses Schreiben für das Jugendstrafrecht ausgefüllt und bei der Verwaltung der Kommune abgegeben werden. Bei der Stadt Hannover lässt sich die Bewerbung über das Service-Portal der Verwaltung abgeben.

Kann man als Schöffe oder Schöffin Menschen ins Gefängnis schicken?

Ja, das ist möglich und auch gar nicht so unwahrscheinlich. „Es kommt in Niedersachsen niemand ins Gefängnis, ohne dass nicht ein Schöffe oder eine Schöffin darüber mitentschieden hat“, erklärt Schmädecke. Beispiel: Bei besonders schweren Fällen am Landgericht treffen in der Strafkammer bis zu drei Berufsrichterinnen und -richter auf zwei Schöffinnen und Schöffen. Entscheidungen müssen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gefällt werden, erklärt Schmädecke. Es muss also mindestens ein Laie zustimmen, damit ein Urteil auf Freiheitsstrafe ausgesprochen wird.

Was sollte man mitbringen, wenn man Schöffe oder Schöffin werden möchte?

„Man sollte meinungsstark sein und diese auch durchsetzen können“, erklärt Schmädecke. Denn Schöffinnen und Schöffen hätten eine hohe Verantwortung. „Wenn man der Überzeugung ist, dass ein Angeklagter freigesprochen werden sollte, dann sollte man sich dafür auch einsetzen“, so Schmädecke. Außerdem müssen sich ehrenamtliche Richterinnen und Richter darauf einstellen, dass sie in einem Prozess Beweismaterial sehen, das sie emotional belastet – zum Beispiel beim Thema Kindesmissbrauch.

Und: „Ich muss auch in der Lage sein, einen mir sympathischen Menschen, der ein Verbrechen begangen hat, mit meiner Stimme einer empfindlichen Strafe zuzuführen“, betont Schmädecke.

Welche juristischen Fähigkeiten muss man als Schöffin oder Schöffe haben?

Keine! Man benötigt als Schöffin oder als Schöffe keine juristischen Vorerfahrungen. Dennoch sind sie bei der Urteilsfindung den Berufsrichterinnen und -richtern gleichgestellt und können sie sogar überstimmen.

Wie will man verhindern, dass Extremisten das Schöffenamt ausüben?

Bei der Wahl vor fünf Jahren haben rechte Gruppierungen versucht, ihre Anhängerinnen und Anhänger über das Ehrenamt ins Gericht zu schmuggeln. Das will die Landesregierung in Niedersachsen künftig verhindern. Bewerberinnen und Bewerber sollen künftig stärker auf ihre Verfassungstreue überprüft werden.

Wie viel Zeit muss man für das Ehrenamt aufbringen?

Das lässt sich schwer beziffern, erklärt Schmädecke. Laut Gesetz sind zwölf Sitzungstage pro Jahr vorgesehen. Ein Sitzungstag kann allerdings aus mehreren Verhandlungstagen bestehen. Bei einem komplizierten Betrugsfall im Landgericht kann es also passieren, dass ein Schöffe oder eine Schöffin alle zwei Wochen ins Gericht muss.

Wer als Hauptschöffe oder Hauptschöffin eingesetzt wird, erhält seinen Sitzungsplan laut Schmädecke am Jahresbeginn. Ersatzschöffen oder Ersatzschöffinnen können jederzeit angerufen werden, wenn der Hauptschöffe oder die Hauptschöffin ausfällt. „Wer am Amtsgericht eingesetzt wird, muss für einen Verhandlungstag einen Vormittag einplanen“, schätzt Schmädecke.

Wie wird das mit der Arbeit geregelt?

Als Schöffe oder Schöffin vollzieht man ein besonderes Ehrenamt. Es braucht triftige Gründe, um einen Sitzungstag am Gericht abzusagen. So kann auch der Arbeitgeber den bei ihm angestellten Schöffen nicht zur Arbeit zwingen, sondern muss ihn freistellen. Unter anderem wegen der flexiblen Arbeitszeiten kommt es dabei immer zu Auseinandersetzungen – vor allem bei Teilzeit-Beschäftigten.

Die Schöffen-Vereinigung Niedersachsen-Bremen unterstützt die ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern bei Konflikten mit dem Arbeitgeber, betont Schmädecke. Selbstständige erhalten einen Verdienstausfall. Wer zum Beispiel als Architekt aber einen Stundenlohn von 100 Euro berechnet, muss davon ausgehen, nicht alles ersetzt zu bekommen.

Wer wählt eigentlich die ehrenamtlichen Richter und Richterinnen?

Das ist gar nicht so einfach: Als Interessent oder Interessentin bewirbt man sich zum Beispiel bei der Stadt Hannover. Die Verwaltung erstellt eine Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten, die mindestens doppelt so lang ist, wie die zu vergebenen Plätze für Hauptschöffen oder -schöffinnen, erläutert Schmädecke. Über diese Liste stimmt der Rat der Stadt Hannover ab. Sie liegt dann für eine Woche öffentlich aus, sodass jeder Bürger oder jede Bürgerin sie einsehen kann. Man kann Einspruch erheben, sollte man eine Person für das Schöffenamt für nicht geeignet halten.

Der Schöffen-Wahlausschuss am Amtsgericht Hannover mit sieben Vertrauenspersonen bestimmt schließlich, wer Schöffe oder Schöffin wird – und wer nicht. Den Vorsitz dieses Gremiums hat ein Richter oder eine Richterin des Amtsgerichts. Die sieben Vertrauenspersonen werden zuvor ebenfalls vom Rat der Stadt Hannover gewählt.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewählt werde?

„In den Städten wie Hannover ist die Chance größer, als Schöffe oder Schöffin gewählt zu werden“, erläutert Schmädecke. In kleinen Kommunen würden sich in der Regel mehr Kandidatinnen und Kandidaten bewerben. Wer Jugendschöffe oder Jugendschöffin werden möchte, ist häufig gesetzt, weiß Schmädecke. Denn hier ist die Liste mit den Bewerbungen oft nicht so lang.

Von Sascha Priesemann