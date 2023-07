﻿Frau beim Bingo verletzt: Warum ein kurioser Gerichtsprozess so kompliziert ist

Hannover/Seelze. Bingo ist ein beliebtes Spiel – es ist gesellig, simpel, nicht anstrengend und es gibt etwas zu gewinnen. Und es gilt als ungefährlich. Eigentlich. Denn in Seelze hat sich einer von wohl ganz wenigen Bingo-Unfällen zugetragen, bei dem eine Teilnehmerin verletzt wurde. Ihr Fall wurde am Donnerstag, 6. Juli, am Amtsgericht Hannover verhandelt – es geht unter anderem um Schmerzensgeld. Die verletzte Klägerin sagt: Sie wurde auf dem Weg zum Gewinntisch umgeschubst. Die beklagte Konkurrentin sagt: Stimmt nicht.

Die Geschichte des kuriosen Vorfalls geht so: Einmal im Monat veranstaltet ein Seelzer Lokal eine Bingo-Runde. Viele Teilnehmende sind regelmäßig dabei, jedes Mal ist der Saal so gut wie voll. So auch am Abend des 4. Oktobers vergangenen Jahres. Gegen 19.30 Uhr ist das Spiel schon weiter fortgeschritten, einige Teilnehmende haben bereits ein „Bingo!“ und ihre Gewinne von der Spielleitung abgeholt. Es handelt sich um einfache Haushaltsgegenstände – keine Kreuzfahrten, Cabrios oder Schmuck.

Wie kam es zum folgenschweren Sturz?

Der Gewinntisch ist entsprechend ausgedünnt, als die Klägerin mittleren Alters und die Beklagte zeitgleich ein „Bingo!“ haben. Beide rufen das entsprechende Schlagwort und eilen zur Spielleitung, die jedes „Bingo!“ kontrolliert. Was dann passiert, ließ sich vor dem Gericht nicht rekonstruieren. Denn die Aussagen der Verfahrensbeteiligten inklusive von drei Zeuginnen und Zeugen gingen teils wild durcheinander.

Zum Glück hatte die Klägerin eine Skizze des Saals angefertigt. Das Papier lag wie ein Taktikplan auf dem Richtertisch: Wer hat wo gesessen? Wo sind Klägerin und Beklagte aufeinandergetroffen? Wo kam es zum folgenschweren Sturz, bei dem sich die Klägerin am Sprunggelenk verletzte und mehrere Wochen weder richtig laufen noch arbeiten konnte? Das zeigten alle Beteiligten nach und nach auf dem Papier, zeichneten Bewegungspfeile und Kreuze ein.

„Ich war es nicht“

In der anderthalbstündigen Verhandlung wurde deutlich, wie stark Erinnerungen, Beobachtungen und Wahrnehmungen auseinandergehen: Die Klägerin sagt, dass sie nach ihrem „Bingo!“ vom Stuhl aufgestanden war, ein paar Schritte in Richtung Spielleitung ging und „wie gegen eine Wand“ gegen die Beschuldigte lief, die sie nicht hatte kommen sehen. Absicht wirft sie ihrer Mitspielerin aber nicht vor.

Die Beschuldigte gab wiederum an, überhaupt keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Erst am Tisch der Spielleitung habe die Klägerin sie von hinten angetippt und auf den Rempler aufmerksam gemacht. „Ich war es nicht. Und selbst wenn ich es gewesen sein soll, tut es mir leid“, so die Frau.

Schmerzensgeld und Bingo-Gewinne

Eine Zeugin vom Tisch der Klägerin nannte die vermeintlich rücksichtslose Übeltäterin nur „den Blitz“ – so schnell sei die Beschuldigte von ihrem Platz zur Spielleitung geeilt. „So was habe ich noch nicht erlebt“, sagte die Seniorin. Einen völlig anderen Hergang berichtete Zeugin Nummer zwei, die bei der Beschuldigten saß: Die Klägerin sei vor ihrem Sturz in die Mitspielerin reingelaufen. Der letzte Zeuge hatte von alldem nichts mitbekommen, weil er derweil im Nebenraum am Tresen saß.

Am Ende war die Saalplanskizze gespickt mit Pfeilen und Kreuzen. Der Richter muss nun entscheiden, welche Version er für die wahre hält. Denn die Klägerin fordert von ihrer Konkurrentin unter anderem 1500 Euro Schmerzensgeld. Zu einem Kompromiss waren beide vor dem Amtsgericht nicht bereit. Das Gericht entscheidet bis Ende Juli.

Immerhin: Ihre Preise vom ausgedünnten Bingotisch holten die beiden Frauen noch an jenem Oktoberabend ab. Die Klägerin entschied sich für eine graue Badezimmermatte. Die Beklagte ging mit einem Bügelbrett nach Hause.

