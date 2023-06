﻿Gerry-Weber-Filialen in Hannover und im Laatzener Leine-Center schließen

Hannover/Laatzen. Die nächsten Geschäfte in Hannovers Innenstadt und im Laatzener Stadtzentrum geben auf: Der Damenmodehersteller Gerry Weber hat angekündigt, seine Filialen in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade in Hannover und im Laatzener Leine-Center bis Ende September zu schließen. Grund ist das laufende Insolvenzverfahren der Gerry Weber Retail GmbH, das mit einer Neuausrichtung einhergeht: Bundesweit gibt das Unternehmen 122 von 171 Filialen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Schließungen bevorstehen, ist bereits seit einigen Tagen bekannt, die genauen Standorte hatte Gerry Weber jedoch noch nicht genannt. Auf Nachfrage bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag, dass auch die Filialen in Laatzen und Hannover betroffen sind. Der letzte Verkaufstag stehe noch nicht fest.

Lesen Sie auch

„Wir müssen die Sanierung unseres Unternehmens konsequent umsetzen, um den gesunden Kern zu schützen“, heißt es in der Unternehmenszentrale in Halle/Westfalen zur Begründung. „Dazu zählt, dass wir alle Filialen schließen, die wir nicht profitabel betreiben können.“ In Laatzen und Hannover seien jeweils vier Mitarbeitende beschäftigt. Auch die Gerry-Weber-Fläche im Kaufhof am Bahnhof werde geräumt, da sich das Unternehmen aus dem sogenannten Concession-Geschäft zurückziehe.

HAZ