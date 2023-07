﻿Geschafft: Pink erhält Sneakers von Designerin aus Hannover

Hannover. Auch Stunden später kann sie überhaupt nicht begreifen, was ihr da passiert ist: „Ich bin immer noch fix und fertig“, sagt Karolina Chelpinska (42). „Mein Ziel war, die Schuhe in ihre Garderobe zu bekommen. Und nun hat sie sie sogar auf der Bühne inmitten des Konzerts erhalten. Das ist einfach nur verrückt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 42-Jährige hatte seit Wochen nur diesen einen Plan im Kopf: Superstar Pink (43) Schuhe zu überreichen, die sie selbst designt hat, sogenannte „Customized Sneakers“. Die hat die Wahl-Hannoveranerin in tagelanger Arbeit für die Sängerin entworfen, tagelang grübelte sie, wie das Paar die Empfängerin erreichen könnte.

„Also habe ich bei Instagram einen Aufruf gestartet“, erzählt uns Chelpinska, „und das Feedback war gigantisch.“ Eingefleischte Pink-Fans und organisierte Fanclubs meldeten sich bei der 42-Jährigen und gaben ihr Tipps. Mit vielen Leuten blieb sie bis kurz vorm Konzert über Handynachrichten in Austausch, bis sie sich entschied, die Turnschuhe in die Hände von Denise Cevik zu geben. Die Frau aus Aachen ist Pink-Anhängerin durch und durch, ihre Instagramseite zeigt sehr viele Konzertbesuche. „Wenn Pink sich auf den Stuhl auf der Bühne setzt, dann ist das genau der richtige Moment“, wusste Cevik Designerin Karolina Chelpinska aus Erfahrung zu berichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Designerin vertraut Pink-Fan die Turnschuhe in Hannover an

Problem an dem ganzen Vorhaben: „Ich hatte nur Karten für die West-Tribüne, nicht für den Bereich direkt vor der Bühne“, so Chelpinska. Also übernahm Denise Cevik. Mit Erfolg! Mitten in der Show klönte Pink mit Fans und plötzlich hatte sie einen der beiden Sneaker in der Hand: „Die sind großartig, verdammt!“, schwärmte die Frau, die in ihrer Karriere um die 125 Millionen Alben verkauft hat. „Thank you, wherever you are“, sprach Pink ihre Anerkennung an die ihr ja unbekannte Person aus. Es folgte auf Deutsch: „Dankeschön!“ Und das „1000 Millionen Mal. Sie sind sehr schön.“ Dass es das selbst gestaltete Geschenk geben sollte, ist an der Amerikanerin schon vorher offenbar nicht entgangen: „Ich hatte etwas auf Twitter gesehen.“

Lesen Sie auch

Die Schenkende wusste in all diesen zauberhaften Augenblicken überhaupt nicht wohin mit sich. „Ich bin in einen Freudentaumel verfallen, ich bin einfach ausgeflippt vor Freude und 42.000 Menschen waren dabei. Ich war wie weggetreten.“ Immer noch erreichen sie Komplimente, immer wieder mal erreichen sie Videos von Leuten, die das Ganze im Stadion gefilmt haben. Darüber hinaus hat sie fast 100 Anfragen und Bestellungen für personalisierte Turnschuhe bekommen – die gilt es nun abzuarbeiten. „Ich bekomme so viel Liebe, so viel Mitgefühl – damit habe ich im Leben nicht gerechnet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hat tagelang an dem Schuh gearbeitet: Designerin Karolina Chelpinska, die unter dem Künstlernamen kc_loop tätig ist. © Quelle: privat

Das passt – denn Karolina Chelpinska glaubt unumstößlich an das Gute im Menschen. Deshalb hat sie Denise Cevik auch ohne mit der Wimper zu zucken die Schuhe überlassen: „Was soll schon passieren?“, hat sie sich gedacht. Der Zuspruch aus der Fangemeinschaft „hat mich ausreichend beflügelt. Und selbst wenn Denise die Schuhe behalten hätte, hätte sie sich daran erfreuen sollen.“

Nach Hannover geht es für Pink noch nach Warschau

Nun ist die Freude ganz bei Pink, sie wird die Turnschuhe womöglich mit nach Polen nehmen – nach dem zweiten Gig bei uns in Hannover, findet die „Summer Carnival“-Tour auf europäischem Boden in Warschau ein Ende. Nach unseren Informationen steigt sie noch in der Nacht in Flugzeug und verlässt Hannover Richtung Osten.

Im Anschluss kehrt sie in die USA zurück, freut sich auf 12 Tage mit der Familie. Ehemann Carey Hart (47) und die Kinder Willow (12) und Jameson (6) waren ja schon Anfang Juli in die Heimat geflogen.

HAZ