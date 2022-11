﻿Erste Schulen in der Region Hannover richten non-binäre oder Unisex-Toiletten ein

Es gibt Jugendliche, die sich weder als Mädchen noch als Junge fühlen, an Schulen fehlt ihnen oft das passende Toilettenangebot. Erste Schulen in der Region Hannover haben darauf jetzt reagiert. Auch die Unisex-Toilette ist immer häufiger im Angebot.

Eine Toilette für diverse Schülerinnen und Schüler: Angeregt von Schülervertretern, mit großer Mehrheit von der Gesamtkonferenz beschlossen – an der Goetheschule in Hannover gibt es jetzt ein non-binäres WC.

Hannover. In Berlin haben die ersten Schulen schon seit zwei Jahren Unisex-Toiletten, die Kinder ungeachtet ihres Geschlechts gemeinsam benutzen. Auch in der Region Hannover erweitern immer mehr Schulen ihr Toilettenangebot, weil der Bedarf bei den Jugendlichen wächst: Im Anbau des Gymnasiums Großburgwedel gibt es 36 Unisex-Toiletten für Schülerinnen und Schüler sowie weitere für Lehrkräfte und Rollstuhlfahrer.

Gymnasium Limmer hat eine „Toilette für alle“

Am Gymnasium Limmer gibt es seit Beginn dieses Schuljahres eine „Toilette für alle“. Die sei auf Initiative eines Schülers eingerichtet worden, sagt Schulleiterin Wencke Hedderich. An dem Prozess der Einführung seien die Gremien der Schulgemeinschaft, also Schülervertretung, Elternvertretung und Lehrkräfte beteiligt gewesen. Die Toilette könne von allen Menschen genutzt werden, die an der Schule tätig seien, unabhängig ihrer geschlechtlichen Identität. Hedderich zitiert eine Schülerin, die gesagt habe, anfangs sei es ungewohnt gewesen, am Waschbecken neben einem Jungen zu stehen, aber jetzt sei das völlig normal.

Welche Toilette sollen non-binäre Schüler nutzen?

Die Goetheschule in Herrenhausen hat seit ein paar Wochen eine non-binäre Toilette für Jugendliche, die sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen können. Die Forderung danach hatten Schülerinnen und Schüler aus der Queer-Arbeitsgemeinschaft an die Schülervertretung herangetragen, die sich daraufhin mit Schulleiter Michael Schneemann beriet und das Anliegen dann auf der Gesamtkonferenz diskutierte. Die hat sich dann mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen.

Müssen wirklich so viele Gremien mitentscheiden, ob es eine Toilette für Menschen geben soll, für die die vorhandenen nicht passen? „Die Beteiligung der Gremien ist eine Frage der innerschulischen Partizipation“, sagt Schneemann. „Auf diese Weise sind alle nicht nur informiert, sondern auch in den Entscheidungsprozess eingebunden.“

Endlich eine passende Toilette: Die neue non-binäre Toilette an der Goetheschule wird von 20 bis 30 Schülern genutzt. © Quelle: Katrin Kutter

Ein Schüler, der sich an der Goetheschule für die Einführung der non-binären Toilette stark gemacht hat, beschreibt, wie sich jemand fühlt, der nicht weiß, welche Toilette er benutzen soll: „Das ist wie die Wahl zwischen zwei falschen Optionen, ich habe zur Jungentoilette geguckt und gewusst, dass das sich nicht richtig anfühlt, aber auch die Mädchentoilette passte nicht.“ Das sei nicht vergleichbar mit der Situation, wenn Frauen auf Männertoiletten gingen, weil ihnen die Schlange zu lang sei, denn immerhin gebe es für sie ja ein Angebot, für non-binäre Menschen aber eben meistens nicht. Dabei seien viele Jugendliche betroffen, zwischen 20 bis 30 Schüler würden sich an dem Gymnasium vermutlich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen, schätzen Mitglieder der Queer-AG, die Dunkelziffer sei vielleicht noch höher.

Geschlechteridentität ist schon in Grundschule ein Thema

Schulleiter weiterführender Schulen berichten, dass schon beim Wechsel von der Grundschule bei einigen Kindern bei der Anmeldung beim Feld Geschlecht nicht männlich oder weiblich, sondern divers angekreuzt sei. Dem müsse man auch im Schulalltag Rechnung tragen.

Kampf gegen Unwissenheit: Die Queer-AG der Goetheschule klärt auf und empfiehlt auch entsprechende Bücher oder Filme. © Quelle: Katrin Kutter

Viele Jugendliche würden lieber nicht offen darüber sprechen, weil sie sich Anfeindungen ausgesetzt sähen, berichten Betroffene. Oft steckten hinter der Diskriminierung Unwissenheit oder tradierte Weltbilder aus dem Elternhaus, sagt ein Schüler. Auch die non-binäre Toilette werde von manchen nur benutzt, wenn sie sicher seien, dass niemand sie dabei beobachte, erzählen Schüler von der Goetheschule.

Um Vorurteile abzubauen und das Verständnis zu erhöhen, informiert die Queer-AG der Goetheschule in einem Schaukasten regelmäßig. Fachbegriffe werden erläutert, Film- und Buchtipps gegeben. Es gebe großen Aufklärungsbedarf, sagt Lehrerin Sarah Halagan, die die Queer-AG vor zwei Jahren mit ihrer Kollegin Patricia Kabus ins Leben gerufen hat, weil sie gemerkt habe, dass das Thema geschlechtliche Identität im Werte- und Normen-Unterricht oft kontrovers und hochemotional diskutiert werde.

Änderungen auch im Baurecht

Die Gesellschaft ist komplexer als das binäre System: Die Queer-Arbeitsgemeinschaft informiert in ihrem Schaukasten über geschlechtliche Vielfalt. © Quelle: Katrin Kutter

Im Schulalltag geht es nicht nur um Toiletten, sondern auch um Sportumkleiden oder um die Frage, wie Lehrkräfte mit Namensänderungen bei Schülern umgehen. Die Stadt Hannover hat gerade eine baurechtliche Durchführungsverordnung so geändert, dass jetzt auch geschlechterneutrale Toiletten bei Neubauten installiert werden sollen. Man arbeite mit den Schulen gerade an entsprechenden Konzepten. Das sei auch nur gut so, sagt ein Jugendlicher von der Goetheschule: „Die Gesellschaft ist wesentlich komplexer als das binäre System, die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Es ist gut, dass jetzt endlich ein Thema an die Öffentlichkeit kommt, das schon lange da war.“