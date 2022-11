﻿Schmuddel, Stände dicht, wenig Kundschaft: Händler sorgen sich um Hannovers Markthalle

Hannover. Sie heißt nicht umsonst der „Bauch von Hannover“: Wer die Markthalle in der Karmarschstraße betritt, fühlt sich wie in einer gemütlichen Höhle, in der es nach frisch Gebratenem riecht, nach Kaffee, Brötchen und nach Prosecco. Menschen sitzen auf Barhockern, plaudern, genießen die Mittagspause. Das ist immer noch so, an guten Tagen, doch etwas hat sich verändert. Wer die Gänge entlangschlendert, bemerkt: Ein Stand ist mit Flatterband abgesperrt, vor zwei Buden sind die Jalousien heruntergelassen. Oben auf der Galerie ist ein Imbiss dicht und am verhüllten Tresen des Käsehändlers hängt ein Zettel mit der Aufschrift: Aufgrund von Personalmangel und aus gesundheitlichen Gründen bleibt das Geschäfts montags geschlossen. Ist der Bauch von Hannover krank? Ein Rundgang.

„Bauch von Hannover“: In der Markthalle sind viele gastronomische Stände versammelt, aber auch Lebensmittel-Verkäufer. © Quelle: Tobias Woelki

Täglich Mäusekot entfernen

An diesem frühen Montagnachmittag sind die meisten Plätze an den vielen gastronomischen Ständen leer. Nur vereinzelt schlürfen Gäste ihren Cappuccino. „Früher war es um diese Zeit deutlich voller, auch an einem Montag“, sagt ein Wirt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Zu viel Angst hat er vor negativen Konsequenzen seitens der Eigentümer. Immer mehr Stände machten dicht und um die Sauberkeit in der Halle sei es auch nicht gut bestellt. „Ich putze jeden Tag meinen Stand – und muss jedes Mal Mäusekot entfernen“, erzählt er. Auch die Toiletten seien in einem erbärmlichen Zustand. „Die Verwaltung tut nichts dagegen“, sagt er.

Angelo Masala kann das nur bestätigen. Er betreibt einen italienischen Feinkoststand, den er erst kürzlich komplett erneuert hat. Stolz ist er auf eine neue Schneidemaschine, die seinen Parmaschinken in hauchdünne Scheiben säbelt. „Die Fußböden in den Gängen wirken unsauber, und der Zustand der Sanitäranlagen ist traurig“, sagt er. Seit 1975 betreibt er seinen Stand in der Markthalle, und auch er bemerkt einen deutlichen Rückgang von Gästen.

Außer Betrieb: Ein Burger-Stand ist mit Flatterband abgesperrt. © Quelle: Tobias Woelki

Lebensmittelkontrolleure schauen regelmäßig vorbei

Der Markthallen-Betreiber weist Vorwürfe mangelnder Hygiene weit von sich. „Die Toiletten lassen wir täglich reinigen. Pro Jahr investieren wir 8000 bis 9000 Euro in die WC-Anlagen“, sagt Gerhard Schacht, Verwalter der Markthalle. Das Problem liege darin, dass die Toiletten öffentlich zugänglich und die Kundenfrequenz entsprechend hoch sei.

Verbesserungsbedarf: Angelo Masala hat seinen Stand runderneuert und wünscht sich mehr Sauberkeit in der Markthalle. © Quelle: Tobias Woelki

Die Stadt Hannover betont, dass ihre Lebensmittelkontrolleure die Markthalle im Blick haben und streng auf Hygiene achteten. „In den vergangenen knapp zwei Jahren wurden insgesamt 189 lebensmittelrechtliche Kontrollen in den aktuell 46 Betriebsstätten der Markthalle durchgeführt“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Damit zähle die Markthalle zu den am stärksten überwachten Bereichen Hannovers. Auch auf Mäuse und Ratten, sogenannte Schadnager, werde dabei geachtet. Eine vollständige „Tilgung“ der Schädlinge sei aber nicht zu erwarten, dafür gebe es in der „sehr alten Bausubstanz“ der Markthalle zu viele Rückzugsmöglichkeiten, etwa in Lüftungs- und Versorgungsschächten, sagt Möller.

Zuversichtlich: Fleischerei-Inhaberin Karen Klemme hat gut zu tun, befürchtet aber Kundenrückgänge, wenn Parkplätze hinter der Markthalle wegfallen. © Quelle: Tobias Woelki

Weniger Kunden durch Homeoffice

Ein anderer Wirt, der ebenfalls anonym bleiben will, blickt auf eine Reihe leerer Stühle vor seinem Tresen. Vor der Corona-Pandemie seien etliche Angestellte aus den Ministerien und aus dem Landtag zur Mittagspause gekommen. „Jetzt bleiben die meisten im Homeoffice“, sagt er. Die Lebensmittelpreise stiegen, ebenso die Energiekosten, aber die Standmieten blieben gleich. Kein Wunder sei es, meint er, wenn manche Händler aufgäben.

Maryam Khabazian betreibt zusammen mit ihrem Mann seit 23 Jahren den italienischen Feinkost-Stand Da Lina. Sie kann auf etliche Stammkunden zählen, die ihr durch die Corona-Jahre geholfen haben. Aber auch sie bemerkt: Es kommen weniger Gäste. Viele ihrer Kunden, die vor der Pandemie täglich auf einen Espresso oder ein Mozzarellabrötchen vorbeischauten, seien nur noch zwei Mal die Woche in der Markthalle. „Ich denke, es müsste mehr Angebote für junge Menschen geben“, meint sie und zeigt auf einen veganen Imbiss nebenan, vor dem ein paar junge Menschen sitzen.

Veränderungen nötig: Maryam Khabazian, Inhaberin von Da Lina, wünscht sich mehr Angebote für junge Leute in der Markthalle. © Quelle: Tobias Woelki

Sorge vor Wegfall von Parkplätzen

Markthallen-Betreiber Schacht will die Klagen über einen Niedergang der Markthalle nicht so stehenlassen. „Alle Standflächen sind vermietet, niemand will raus, im Gegenteil.“, betont er. Die Händler seien an neuen Verträgen interessiert. Manche Stände seien vorübergehend geschlossen, weil die Händler kein Personal fänden. Die Markthalle funktioniere noch immer. „Die Standbetreiber haben aber Sorge, dass die Parkplätze auf dem Köbelinger Markt wegfallen“, sagt Schacht.

Nachdenklich: Gemüsehändler Seckin Seyrek bedauert, dass es in der Markthalle immer weniger Lebensmittelhändler gibt. © Quelle: Tobias Woelki

Tatsächlich will die Stadt die Fläche hinter der Markthalle mit ihren rund 100 Parkplätzen für Autos sperren. Auf dem Platz soll ein Brunnen entstehen und Bänke montiert werden. Die Grünen im Rat regen an, dort Geräte für Freizeitsport aufzustellen. Unter den Markthallen-Händlern, vor allem den Lebensmittel-Verkäufern, findet der Plan wenig Anklang. „Wir haben nicht nur Kunden aus Hannover, sondern auch aus dem Umland. Und die kommen eben mit dem Auto“, erzählt Karen Klemme, Inhaberin der gleichnamigen Fleischerei. Sie kann über einen Kundenrückgang aktuell nicht klagen. Aber wenn die Parkplätze wegfielen, dann habe man ein Problem, meint sie.

Gemüsehändler Seckin Seyrek zuckt die Achseln. „Die Markthalle ist nicht mehr so wie früher“, meint er. Die gastronomischen Stände hätten Überhang genommen, der Lebensmittelverkauf sei zurückgegangen. Dennoch gebe es viele Stammkunden, die „ihre“ Markhalle liebten. „Die Markthalle wird nicht untergehen, aber sie muss sich verändern“, meint Gastronom Angelo Masala.