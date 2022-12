﻿Weidetorkreisel: Darum stinkt es seit Wochen an Groß-Buchholzer Kreuzung

Sind Sie in den vergangenen Wochen auch an der Kreuzung Klingerstraße/Hermann-Bahlsen-Allee in Hannover vorbeigekommen? Dann haben Sie es sicher auch gerochen: üble Gerüche, die sogar ins geschlossene Fahrzeug dringen. Schuld daran ist ein maroder Abwasser-Schieber.

Hannover. Seit Wochen hat die Kreuzung Klingerstraße/ Hermann-Bahlsen-Allee in Groß-Buchholz ein übles Problem: Es stinkt gewaltig. Der Geruch ist sogar trotz geschlossener Autoscheiben zu riechen. Bereits in der Vergangenheit hatte es in dem Kreuzungsbereich nahe des Weidetors immer mal wieder gestunken. Doch was ist die Ursache für den Gestank?

Nach Angaben von Stadtsprecher Dennis Dix werde aktuell ein sogenannter Abwasser-Schieber mit seinem dazugehörigen Bauwerk innerhalb der Kanalisation saniert. „Währenddessen muss Abwasser mit einer mobilen Anlage aus dem sogenannten Nordstadtsammler – einer von vier großen Kanälen in Hannover – durch eine Behelfsleitung am Bauwerk oberirdisch vorbeigepumpt werden“, erklärt der Sprecher.

Weidetor: Gestank entsteht durch Aufwirbeln des Abwassers

Der beißende Gestank entstehe dabei durch das Aufwirbeln des Abwassers beim Einlassen im nördlichen Teil des Kreisels. Dieser werde über eine Sogwirkung, ähnlich wie bei einem Kamin, und abhängig von Luftdruck, Temperatur und Fließgeschwindigkeit in wechselnder Intensität und Örtlichkeit freigesetzt, erläutert Dix weiter.

Zahlreiche Anwohner hätten sich wegen des üblen Gestanks bereits bei der Stadtverwaltung beschwert, bestätigt der Sprecher: „Wir verstehen die Problematik und bedauern die Geruchsbelästigung sehr.“ Allerdings sei die aufwendige Sanierung des Abwasserschiebers „alternativlos“ und müsse zügig erfolgen.

Noch mindestens acht Wochen soll der Gestank andauern

Um die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ein wenig zu schonen, hat ihnen die Stadt den Gestank zumindest an den Festtagen erspart, sagt Dix: „Aus Rücksicht vor den Anwohnern haben wir die Baumaßnahmen zwischen dem 23. Dezember und Neujahr unterbrochen.“ Danach geht es mit der Geruchsbelästigung an der Groß-Buchholzer Kreuzung aber weiter – und das noch mindestens acht Wochen. Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen seien.

Gibt es denn keine Möglichkeiten, den strengen Geruch zu unterbinden? Nach eigener Aussage hat die Verwaltung bereits zahlreiche Maßnahmen erprobt, um das Geruchsproblem unter Kontrolle zu bringen – jedoch vergeblich. Dix: „Es wurden Geruchssperrventile, Gummimatten und spezielle Gelplatten zur Geruchsneutralisierung eingesetzt. Da beim Nordstadtsammler aber riesige Mengen an Schmutzwasser abgeleitet werden, können diese nur begrenzt wirksam sein.“ Da hilft den Anwohnerinnen und Anwohnern wohl nur eines: Nase zu und durch.