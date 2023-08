﻿Gestank von Befesa: Oberbürgermeister Onay enttäuscht Anwohner

Hannover. Die vom Ammoniak-Gestank des Unternehmens Befesa geplagten Anwohner können nicht mit der Unterstützung von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) rechnen. Angelika Jagemann, die in Vinnhorst wohnt, erhielt jetzt Post aus dem Rathaus. Der Inhalt des Briefes sei „ernüchternd“.

Angelika Jagemann hatte im Juni zusammen mit ihren Mitstreitern Petra Jakubowski und Rainer Hartig einen Termin in der Bürgerfragestunde von Onay im Rathaus. Dort trug das Trio die Probleme vor, die Anlieger in Vinnhorst, Wiesenau (Langenhagen) und Brink-Hafen seit Jahren wegen der Geruchsbelästigung durch die Firma Befesa, die Aluminium-Salzschlacke recycelt, haben. Schriftlich ließ der Oberbürgermeister nun mitteilen, dass man die durch das Unternehmen verursachten Probleme nicht in der Zuständigkeit der Stadt sehe und „die Verantwortung zur weiteren Bearbeitung dieser Angelegenheit beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt liegt“.

Waren im Juni in der Bürgerfragestunde von Belit Onay: Angelika Jagemann, Rainer Hartig und Petra Jakubowski (von links). © Quelle: Ilona Hottmann

Eine Antwort, die Angelika Jagemann, die auch CDU-Fraktionschefin im Bezirksrat Nord ist, „enttäuschend“ findet. „Hannover soll eine autofreie Stadt werden, es werden Parkplätze reduziert und Straßen gesperrt – von einem grünen Oberbürgermeister habe ich im Hinblick auf die Geruchsbelästigung von Befesa mehr erwartet. Auch hier geht es im Emissionen“, so die Vinnhorsterin.

„Ich will saubere Luft“

Die Weitergabe der Angelegenheit an das Gewerbeaufsichtsamt hält Angelika Jagemann für entbehrlich. Mit der Behörde sind die Anlieger seit Jahren im Austausch. Getan habe sich bislang nichts. Die Politikerin aus dem Bezirksrat Nord stellt klar, was ihr Anliegen ist: „Ich will keine Firmen vertreiben. Aber ich will hier aber auch saubere Luft haben.“

Als Reaktion von Oberbürgermeister Belit Onay habe Angelika Jagemann zumindest erwartet, dass er das niedersächsische Umweltministerium einschalten werde. Das sei nicht passiert. Deshalb will sie nun in der Landespolitik nach Unterstützung für die geplagten Anwohner suchen.

Gestank trotz Filteranlage

Seit knapp zehn Jahren gibt es immer wieder Beschwerden aus Hannovers Norden und Langenhagens Süden über den Gestank von Befesa im Industriegebiet Brink-Hafen. Im November 2021 war es auf dem Firmengelände zu einem Großbrand gekommen. Es folgte der monatelange Wiederaufbau, die Installation einer Filteranlage und die Inbetriebnahme im Frühjahr 2023 – die Beschwerden über Geruchsbelästigungen gehen allerdings weiter.

