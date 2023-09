Der Ranzen gehört zum Schulleben dazu. Doch was tragen Kinder da eigentlich täglich auf ihrem Rücken herum? Wir haben einige Schüler und Schülerinnen aus der Region Hannover gebeten, ihre Schultaschen zu öffnen, sie gewogen und Experten nach gesundheitlichen Ratschlägen gefragt.

Hannover. Was tragen Schülerinnen und Schüler aus Hannover eigentlich so täglich auf ihrem Rücken? Wieviel Gewicht sollten sie maximal schleppen? Wird der Ranzen leichter, wenn man mit dem iPad lernt? Wir haben Kinder und Jugendliche ganz unterschiedlicher Jahrgänge gefragt, ob sie uns einen Blick in ihre Ranzen und Rucksäcke werfen lassen – und dabei festgestellt, dass die Rucksäcke im Laufe der Zeit zwar kleiner, aber nicht unbedingt leichter werden.