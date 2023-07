﻿Gesundheitsminister Philippi: „Ich vergleiche das neue System gern mit der Feuerwehr“

Hannover. Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi fordert vom Bund mehr Hilfen für die Kliniken. Im Interview sagt der SPD-Politiker, warum sich die Krankenhäuser künftig stärker spezialisieren, welche Schuld die Länder an deren finanzieller Not tragen und was die Reform der Kliniken für die Patienten bedeutet.

Wenn Ihnen eine planbare Operation bevorstünde – nach welchen Kriterien würden Sie das Krankenhaus auswählen, Herr Philippi?

Ich würde zuerst meine Kollegen fragen und dann noch einmal in die Qualitätsberichte der einzelnen Häuser gucken, um zu sehen, wie oft dort ein Fall wie meiner schon behandelt worden ist. Als mein Bruder sich kürzlich einen komplizierten Knöchelbruch zugezogen hat, habe ich ihm geraten, sich aus einem kleinen Krankenhaus mit einfacher Unfallchirurgie in ein Zentrum mit Spezialisten verlegen zu lassen. Planbare Operationen sollte man dort machen lassen, wo diese Eingriffe häufig und gut gemacht werden.

Nun hat nicht jeder einen Chirurgen als Bruder. Damit alle Patienten die Qualitäten jeder Klinik besser einschätzen können, wollte die Bundesregierung ein Transparenzregister schaffen. Warum haben die Länder das abgelehnt?

Auch wir sind große Anhänger von Transparenz, wir müssen dafür aber vernünftige Kriterien definieren. Wir haben in der Vergangenheit leider erleben müssen, dass der Bund Daten herausgibt – etwa zur Zahl der Corona-Impfungen in Niedersachsen –, die nicht richtig waren. Deshalb drängen die Länder darauf, dass der Bund die Daten für ein solches Register vorher mit uns abstimmt. Nur darum geht es.

Andreas Philippi Andreas Philippi ist seit Ende Januar Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen. Der 58-jährige hat mehr als zwei Jahrzehnte als Facharzt für Chirurgie gearbeitet – bis zu seiner Wahl in den Bundestag als Direktkandidat in Göttingen. Auch als Abgeordneter kehrte er regelmäßig an den OP-Tisch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Herzberg am Harz zurück, um den Kontakt zum Alltag zu wahren. Der SPD-Politiker ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Operationen sind für die Kliniken ein lohnendes Geschäft

In Deutschland kommen Patienten deutlich öfter unter das Messer als in anderen EU-Staaten. Woran liegt das?

Dass bei uns mehr Hüftoperationen oder Herzkatheteruntersuchungen stattfinden als bei den Nachbarn, kann mehrere Gründe haben. Möglicherweise sind wir vorsichtiger als andere und stellen die entsprechenden Indikationen lieber früh – oder es ist für Krankenhäuser attraktiv, frühzeitig zu operieren, weil die Bezahlung dafür höher ausfällt als für eine andere Art der Behandlung.

Mit der Krankenhausreform soll es andere Anreize geben. Für die Kliniken gilt künftig: weniger ist mehr. Nicht alle Häuser sollen noch alle Operationen machen dürfen, eine höhere Spezialisierung soll die Qualität der Behandlungen verbessern. Wann werden die Patienten davon profitieren?

Ein Ärzteteam bei einer Operation: Je mehr die Erfahrung die Mediziner mit bestimten Eingriffen haben, um so besser sind die Ergebnisse. © Quelle: Sven Hoppe

Also es ist ja nicht so, dass heute in Häusern der Grundversorgung schlechte Ärztinnen und Ärzte unterwegs wären. Diesem Eindruck trete ich entschieden entgegen. Das erste Kriterium für Qualität ist das Medizinstudium, das zweite ist die Ausbildung zum Facharzt. In der Regel orientieren sich die Kolleginnen und Kollegen bei der Einweisung von Patienten daran, welche Klinik und welche Abteilung bestimmte Operationen oft und gut machen. Jetzt geht es darum, das medizinische Know-how für vergleichsweise seltene Eingriffe – etwa an der Bauspeicheldrüse, an der Speiseröhre oder am Darm – an dafür zertifizierten Zentren zu konzentrieren. Das sollte uns spätestens bis 2030 gelingen.

Noch ist nicht ganz geklärt, welche Klinik künftig welche Operationen anbieten darf. Wir das noch zu Konflikten mit den Trägern der einzelnen Häuser führen?

In Niedersachsen eher nicht. Anders als der Bundesgesundheitsminister haben wir bereits vor Jahren eine Enquete-Kommission eingesetzt, in der nicht nur Wissenschaftler vertreten waren, sondern eben auch Vertreter der Ärzteschaft, des Pflegepersonals, der Krankenkassen und der Krankenhausgesellschaft. In diesem engen Austausch ist im vergangenen Sommer das niedersächsische Krankenhausgesetz entstanden. Deshalb stehen alle Beteiligten hinter der Reform, so wie sie auf dem Papier steht. Dennoch haben wir weiterhin sehr viel Arbeit vor uns.

Politik will Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck entlasten

Bisher bekommen die Krankenhäuser für jede Operation eine fixe Summe, daher ist es interessant, möglichst viele Patienten zu behandeln. Künftig sollen diese sogenannten Fallpauschalen durch eine Art Grund-Pauschale ergänzt werden, die unabhängig von der Zahl der Behandlungsfälle gezahlt wird. Ist das für die Kliniken nicht ein Anreiz, ihre Leistungen zu reduzieren?

Ich vergleiche das neue System gern mit der Feuerwehr: Die wird auch nicht für jeden ihrer Einsätze bezahlt, sondern dafür, dass sie da ist, wenn es brennt. Ein Ziel der Reform ist es, den ökonomischen Druck für die Krankenhäuser zu verringern. Künftig werden noch 40 Prozent der Leistungen über die Fallpauschalen bezahlt, für 60 Prozent des Budgets sind sogenannte Vorhaltepauschalen vorgesehen. Negativeffekte halte ich für unwahrscheinlich, und im Zweifel werden wir das System nachjustieren.

Eine OP-Schwester legt im Operationssaal das Besteck aus: Auch die Preise für Verbrauchsmaterialien sind zuletzt deutlich gestiegen. © Quelle: Oliver Berg

Niedersachsen hat heute 165 Krankenhäuser mit rund 40.000 Betten – wie viele werden es 2030 sein?

Das lässt sich heute nicht seriös beantworten. Fakt ist, dass die Neuaufstellung mit mehr Kooperationen und Verbünden, Zentralkliniken und ambulanten Angeboten wie den Regionalen Gesundheitszentren auch weniger Häuser und Betten mit sich bringt. Das ist auch richtig, denn es gibt Überkapazitäten. Mit der Reform greifen wir nun steuernd ein, um die Faktoren Qualität, Kapazitäten und Entfernung in ein gesundes Verhältnis zueinander zu bringen.

Die Krankenhäuser schreiben auch deshalb rote Zahlen, weil es die Bundesländer lange versäumt haben, ausreichend Geld für Investitionen in Gebäude und medizinische Großgeräte zur Verfügung zu stellen.

Die Länder trifft an der Misere eine auch Mitschuld, keine Frage. Aber in Niedersachsen haben wir das Problem erkannt und werden für die nächsten zehn Jahre 3 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung stellen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.

Krankenhausgesellschaft beklagt hohen Sanierungsstau

Die niedersächsische Krankenhausgesellschaft beziffert allein den Investitionsstau in allen Kliniken im Land auf 3 Milliarden Euro. Demnach bliebe für Investitionen in die Zukunft kaum etwas übrig...

Das sehe ich nicht so. Wir stellen das Geld dann zur Verfügung, wenn konkret etwas gebaut werden soll. Neubauten oder auch Modernisierungen gehen ja schrittweise voran und sind nicht mit einem Fingerschnippen erledigt. Es wird immer geprüft, ob die geplanten Projekte auch förderfähig sind – im Anschluss zahlen wir die genehmigten Summen nach und nach aus. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg und werden auch die nächsten Schritte zum richtigen Zeitpunkt machen. Am Geld wird es bei uns jedenfalls nicht scheitern.

Ein Patient wird in eine Notaufnahme gebracht: Viele Kliniken sehen sich inzwischen selbst als finanzielle Notfälle. © Quelle: Andreas Arnold

Viele Kliniken treibt die Sorge, dass sie insolvent am Wegesrand zurückbleiben, bevor die große Reform greift, weil sie ihre rasant gestiegenen Ausgaben für Energie, medizinisches Material und Personal nicht decken können. Laut Krankenhausgesellschaft steht jede fünfte Klinik vor dem Kollaps.

Es ist gut, dass der Bund jetzt 2,5 Milliarden Euro an Energiehilfen ausschüttet – das sind 5000 Euro pro Bett. Das ist mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es reicht natürlich nicht. Um die Liquidität der Kliniken sicherzustellen, fordern die Länder vom Bund einen Transformationsfonds. Damit sollen die hohen Kosten durch Energie, Inflation und Tarifsteigerungen abgefedert werden. Zudem wäre es wichtig, dass im nächsten Jahr das durchschnittliche Honorar je Behandlung deutlich steigt – als Land haben wir darauf aber keinen Einfluss. Den sogenannten Landesbasisfallwert handeln die Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft aus.

