﻿Getötete Mahsa Amini: Großer Iran-Protest in Hannover

Hannover. Vor einem Jahr ist die Iranerin Jina Mahsa Amini in ihrem Heimatland durch die Sittenpolizei getötet worden. Angesichts ihres Todestags wollen am Sonnabend, 16. September, in Hannover bis zu 1000 Menschen für Freiheit und Menschenrechte im Iran auf die Straße gehen. Als Redner werden unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Landtagspräsidentin Hanna Naber (beide SPD) erwartet, wie der Flüchtlingsverein Kargah mitteilt.

Die Kundgebung beginnt um 11.30 Uhr auf dem Opernplatz. Danach ziehen die Protestierenden durch die Innenstadt. Hinter der Demo mit dem Motto „Ein Jahr Frau, Leben, Freiheit“ stehen mehrere Organisationen, die sich insbesondere für die Rechte von Frauen engagieren. Der Slogan sei zur Parole des Widerstands gegen die Unterdrückung geworden, erklärte Kargah. Er symbolisiere Leid, Ungerechtigkeit und Brutalität, die Frauen durch das Regime seit 40 Jahren erfahren.

Seit einem Jahr Iran-Proteste in Hannover

Der gewaltsame Tod der Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme im September 2022 hatte im Iran und weltweit eine Lawine des Protests ausgelöst. Die 22-Jährige wurde festgenommen, weil sie ihr Haar nicht vorschriftsgerecht unter dem Kopftuch getragen hatte. Auch in Hannover wird seit einem Jahr immer wieder protestiert und auf die Menschenrechtslage im Iran aufmerksam gemacht.

