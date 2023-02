﻿Getöteter 14-Jähriger in Wunstorf: Öffentliche Andacht in der Corvinuskirche

Die evangelische Kirchengemeinde Wunstorf bietet nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen eine öffentliche Andacht. Am Wochenende öffnet deshalb die Corvinuskirche, außerdem steht ein Seelsorger-Team als Gesprächspartner bereit.

Wunstorf. Die evangelische Kirchengemeinde in Wunstorf bietet eine öffentliche Andacht in Gedenken an den getöteten 14-Jährigen an. Der Gottesdienst findet am Sonntag um 11 Uhr in der Corvinuskirche an der Arnswalder Straße statt. „In unserem Stadtteil ist etwas Unfassbares geschehen“, sagt Pastorin Franziska Oberheide. „Wir wollen dem Raum geben, was diese Tat in uns ausgelöst hat.“ Oberheide gestaltet die Andacht gemeinsam mit Ortsbürgermeister Frank Zülich (SPD). Zudem soll die Kirche von Freitag bis Sonntag tagsüber für Trauernde geöffnet sein.