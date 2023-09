Wer ist der Mann, der den kleinen Fabian grausam getötet haben soll? Im Prozess gegen Daniel G. wegen Mordes an dem Vierjährigen aus Barsinghausen verweigerten am Montag Mutter und Schwester des Angeklagten die Aussage. Aber der Schwager sprach.

Hannover. Wie wurde Daniel G. zu dem Mann, der er heute ist? Wie sieht ihn seine Familie? Der 33-Jährige muss sich neben seiner Lebensgefährtin Malgorzata W. am Landgericht Hannover zurzeit wegen Mordes verantworten. Das Paar soll den vierjährigen Sohn der Frau gequält, misshandelt und am Ende grausam getötet haben. Am Montag sollten Mutter und Schwester des aus Polen stammenden Angeklagten aussagen. Beide leben wie er mittlerweile in Deutschland: die Schwester in Bielefeld, die Mutter in Barsinghausen, dem Ort also, in dem die Tat geschah. Beide sahen G. regelmäßig mit seiner Lebensgefährtin und ihren Kindern. G.s Vater ist offenbar unlängst gestorben.