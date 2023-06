﻿Getöteter Vierjähriger aus Barsinghausen: Prozess beginnt am 22. Juni

Kostenfrei bis 20:45 Uhr lesen

Verkehr

Asphalt statt Schotter: Region Hannover baut Radwege am Mittellandkanal aus

Die Region Hannover will die Radwege am Mittellandkanal außerhalb der Landeshauptstadt asphaltieren und verbreitern. Das Millionenprojekt soll noch in diesem Jahr starten. Für das Gebiet der Stadt Hannover ist ein entsprechender Ausbau ebenfalls vorgesehen.