﻿Getöteter Vierjähriger aus Barsinghausen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Jugendamt

Monatelang soll ein Paar aus Barsinghausen einen Vierjährigen geschlagen, gequält und am Ende getötet haben. Jetzt stellt sich heraus: Das hannoversche Jugendamt hatte möglicherweise Hinweise auf Misshandlungen und gab sie nicht weiter.

Hannover. Gab es doch Warnsignale im Fall des über Monate misshandelten und am Ende getöteten Fabian aus Barsinghausen? Hätte das Jugendamt einschreiten und das mutmaßliche Martyrium des vierjährigen Jungen im Haushalt des neuen Lebensgefährten seiner Mutter in Barsinghausen doch noch rechtzeitig beenden können? Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen zwei Mitarbeiterinnen des städtischen Jugendamts in Hannover wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft jetzt gegenüber dieser Zeitung.