﻿Zerstückelter Wolf am Mittellandkanal: Das ist der Stand der Untersuchungen

Hannover/Berlin. Die Identität des zerstückelten Wolfs, dessen Überreste vor anderthalb Wochen am Mittellandkanal in Sehnde gefunden wurden, ist geklärt. Die genetische Untersuchung des Senckenberg-Instituts habe ergeben, dass es sich um das Tier GW3569m handele, teilt das niedersächsische Umweltministerium auf Nachfrage mit. „Die Herkunft des Tieres ist unbekannt“, erklärt eine Sprecherin. Das heißt auch, dass die DNA bisher nicht im Zusammenhang mit Tierrissen in Niedersachsen identifiziert wurde. Allerdings seien in der Umgebung des Fundorts bereits Kotspuren entdeckt worden. Daher gehe man davon aus, dass sich das Tier in der Region Hannover aufgehalten habe.

Die Untersuchungsergebnisse aus dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin liegen bisher nicht vor. Dort wird der Wolfskadaver obduziert. Auch eine Computertomografie ist geplant, zudem sollen Faser- und DNA-Spuren gesichert werden. Bislang ist unklar, wann die Ergebnisse vorliegen können.

Tierschutzvereine setzen Belohnung aus

Unbekannte sollen den Wolf getötet und den Kadaver in den Mittellandkanal bei Hannover geworfen haben. Laut Polizei wurde das Tier wohl erschossen. Tierschutzvereine haben eine Belohnung von insgesamt 30.000 Euro für die Ergreifung des Täters oder der Täterin ausgesetzt.

