﻿Was Lehrkräfte in der Region Hannover besonders stresst

Nicht der Unterricht, sondern Dienstbesprechungen und Konferenzen empfinden Lehrkräfte als besonders stressig. Das hat eine neue Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unter Lehrkräften in der Region Hannover ans Licht gebracht. Die Pädagogen haben auch Ideen, was sie entlasten könnte.

Hannover. Dienstbesprechungen und Konferenzen, Einzelfallbetreuungen von Schülerinnen und Schülern und Unterrichtsstörungen – diese Faktoren machen laut einer aktuellen Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unter knapp 1000 Lehrkräften in der Region Hannover den Job besonders stressig. Zur Verbesserungen wünschen sie sich zuerst kleinere Klassen, eine geringere Unterrichtsverpflichtung und mehr Entlastungsstunden. Diese Ergebnisse der Umfrage hat die GEW jetzt vorgestellt. Die Gewerkschaftsmitglieder waren in der Zeit von Anfang Februar bis zum 11. März befragt worden. Ein Großteil der Teilnehmenden (35,8 Prozent) sind Grundschullehrkräfte, 21,3 der Befragten unterrichten an Integrierten Gesamtschulen, 13,1 Prozent an Gymnasien.

Wenig Interesse an Hilfe bei Korrekturen von Klassenarbeiten

Die vorgetragenen Entlastungswünsche haben wenig mit den Vorschlägen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung gemein. Die Wissenschaftler hatten unter anderem vorgeschlagen Lehramtsstudierende für die Korrektur von Klassenarbeiten einzusetzen, Pädagogen im Ruhestand länger arbeiten zu lassen, Teilzeitmöglichkeiten zu beschränken und kleine Klassen auf dem Land zu größeren Lerngruppen zusammenzufassen, ausdrücklich nicht ist damit, die geltenden Klassenobergrenzen von im Schnitt 30 Kindern an Gymnasien und Gesamtschulen zu überschreiten.

Bei einer Vollversammlung in Hannover monierten Lehrkräfte, dass die Unterschiedlichkeit im Klassenzimmer verhindere, den einzelnen Kindern gerecht zu werden. Wie GEW-Sprecherin Maren Kaminksi ausführte, habe ein Grundschulkollege gesagt, dass dies zwangsläufig jeden Tag dazu führe, individuellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Kinder nicht nachkommen zu können.

„Teilzeit, um sich selbst gesundzuhalten“

Kaminski spricht von einer „Teilzeitfalle“. Lehrkräfte reduzierten ihre Arbeitszeit, weil sie bei einer Vollzeittätigkeit ihren eigenen Ansprüchen an ihre Profession nicht gerecht werden könnten. Sie nähmen eine geringere Bezahlung in Kauf, die sich auch auf die zukünftige Pension auswirke. Dabei wüssten sie genau, dass sie tatsächlich mehr Stunden arbeiteten, als sie nach Teilzeitschlüssel müssten. „Neben dem Grund der Sorge- und Pflegearbeit wird die eigene Gesunderhaltung angegeben, warum Kollegen und Kolleginnen sich in die Teilzeit ‚flüchten‘“, sagt die GEW-Kreisvorsitzende Katja Wehrend.