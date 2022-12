﻿Jugendbanden in Bemerode: Familie M. macht sich auf der Straße unsichtbar

Hannover. Die schweren Misshandlungen, Bedrohungen, die Tritte und Schläge gegen Kopf und Körper seines Sohnes, alles hat Olaf M. aktenkundig notiert. Inzwischen füllen sie einen dicken Ordner. Viele ärztliche Atteste belegen darin schlimme Verletzungen. Sogar der Riss der Milz hatte der Kinderarzt mal befürchtet. Der hatte M. damals sogar vorgeworfen, es wäre besser gewesen, mit dem Sohn direkt ins Krankenhaus gefahren zu sein, anstatt zu ihm zu kommen.

Der 53 Jahre alte Vater hat nach den verschiedenen Veröffentlichungen über die Gewalt einer Gruppe Jugendlicher vom Kronsberg den Entschluss gefasst, über den Alltag „einer normalen Familie, wie wir sie sind“ zu erzählen. Am Beispiel seines Sohnes, elf Jahre, dem seit Anfang 2018 nachgestellt wird. Ein falsches Wort, eine falsche Geste, eine falsche Handlung – der Konflikt begann in der Grundschule und weitete sich schließlich bis in den Alltag der Familie M. aus.

Rat der Polizei: Familie soll den Stadtteil verlassen

Inzwischen besucht der Teenager die IGS Südstadt, ein Wechsel auf die IGS Kronsberg hat sich für die Familie wegen der Geschehnisse in den Jahren davor ausgeschlossen. Seit dem Schulwechsel in einen anderen Stadtbezirk hat sich die Lage etwas beruhigt. Bedrohlich sei sie für alle aber immer noch. Der Familie sind zehn Jugendliche bekannt, die die Gewalt ausüben, dazu zehn weitere, die zu- oder wegschauen. „Die meisten von ihnen mit Migrationshintergrund“, sagt Olaf M. Ein Großteil der Taten rund um den Kronsberg würden sie filmen, in den sozialen Medien hochladen und sich dafür dann feiern lassen. „Das animiert andere, das nachzumachen“, sagt der 53-Jährige. Auch deshalb habe sich eine Spirale in Gang gesetzt, gegen die bis heute niemand etwas unternommen habe.

Olaf M. sagt, er hat sich mehrfach an die Politik gewandt, auch an die Grundschule damals. Alle haben sie entweder das Thema heruntergespielt oder es ausgesessen. Auch an den Stadtteilbeauftragten der Polizei richtete sich der Hilferuf der Ms. „Der hat uns dann empfohlen, keine rechtlichen Schritte und Maßnahmen gegen die gewaltbereiten Familien am Kronsberg einzuleiten, da diese erwartungsgemäß noch schwerere Gewalttaten bewirken würden“, berichtet der 53-Jährige. Stattdessen wurde ihm geraten, den Stadtteil, besser noch die Stadt, zu verlassen.

Indirekte Morddrohungen und Attacke an der Haltestelle

Und weiter: „Von einer Strafanzeige hat er uns dringend abgeraten, da man für unsere Sicherheit nicht garantieren könne.“ Der 53-Jährige hat dem Polizeibeamten geglaubt: Abends wurde er schon mal an der Haltestelle Krügerskamp „erwartet“ und mit Stößen attackiert. Über Mitschüler seines Sohnes hätten ihm gewaltbereite Väter ausrichten lassen, sie würden ihn töten, wenn er Anzeige erstatte. Für den Vater steht fest: „Die Jugendlichen, das sind die, die die Gewalt nach außen bringen. Aber auch die Erwachsenen können sich nicht von Schuld freisprechen, weil sie entweder die Gewalt unterstützen oder tolerieren.“ M. geht soweit so weit zu sagen, dass das Coronavirus 2020 seinem Sohn das Leben gerettet hat: „Durch Schulschließungen und Homeschooling kam er raus aus der Gewaltspirale.“

Ausgangspunkt vieler Gewalttaten und Pöbeleien: Der Thie am Kronsberg ist der zentrale Platz im Wohnquartier. © Quelle: Andreas Voigt

Nach den jüngsten Berichten über die Kronsberg-Jugendlichen hat sich Olaf M. diesmal direkt mit einem Brief an die Leiterin des Polizeikommissariats Döhren gewandt. Das ist zuständig für den Kronsberg. Die Aussage der Polizeioberrätin in einem Interview, dass die Gewalt im Stadtbezirk Bemerode mit dem Kronsberg statistisch rückläufig sei, habe er als Hohn empfunden. Detailliert hat er der Polizeioberrätin die Geschehnisse aus Nötigungen und Körperverletzungen geschildert, die seinem Sohn seit Jahren widerfahren. Olaf M. beendet seine Ausführungen mit einer Einladung an die Kommissariatsleiterin:

„Ich möchte Sie herzlichst einladen, mit mir in Zivilkleidung den Kronsberg zu besuchen. Lassen Sie uns (... ) auf meine Kosten einen Kaffee am Thie trinken und dabei den Jugendlichen beim Messer- und Pistolenspiel zuschauen. Mit etwas Glück, sehen Sie auch im Gebäude ein Feuerwerk, wenn ein 13jähriger Schüler (...) einen Knallkörper vor dem Eingang vom Rossmann zündet. Im Anschluss können wir in einem Laufwettbewerb herausfinden, wer schneller vor einem nicht registrierten Kampfhund weglaufen kann.“

Familie entwickelt Strategien, sich schadlos zu halten

Die Familie hat inzwischen eigene Strategien entwickelt, wie sie am Kronsberg schadlos auch ohne Hilfe vom Staat zurecht kommt. Dazu gehört, dass sie unterschiedliche Wege geht etwa zum Einkaufen oder zur Stadtbahn. Auch die Uhrzeiten variieren. „Damit wir nicht ausrechenbar sind“, sagt der Vater. Mal verlasse man die Wohnung durch die Haustür, mal durch einen Seiteneingang. Grundsätzlich gilt: Frau und Sohn gehen abends niemals allein über den Kronsberg. Wenn sich die Ehefrau etwa abends mit Freundinnen trifft, holt Olaf M. sie danach von einer der Kronsberg-Haltestellen ab – egal, wie spät es ist. An welchen Haltestellen die Ms. aussteigen, das entscheiden sie stets spontan. Ihre private Guerillataktik.

„Mich kann man angreifen und bedrohen, das ist mir egal“

Der Sohn dürfe ohnehin nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird, berichtet der Vater weiter. Um diese Jahreszeit ist der Elfjährige also spätestens um kurz nach 15.30 Uhr zu Hause. Seit vielen Jahren trägt der Junge eine Notfall-Uhr, die mit den Nummern der Eltern verbunden ist. Sie sei bereits mehrfach zum Einsatz gekommen. Die Frage, ob er selber Angst hat, verneint der 53-Jährige. Entschlossen sagt er: „Mich kann man angreifen, auch mit einem Messer bedrohen. Das ist mir egal. Aber meiner Frau und meinem Sohn, denen darf nichts passieren. Die beschütze ich.“ Der Schutz sieht so aus: Familie M. macht sich am Kronsberg unsichtbar.