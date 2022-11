﻿Knete in der Kröpcke-Uhr und rote Bänke: So laufen die Orange Days in Hannover ab

Außenspiegel bleibt am Unfallort liegen: Polizei Wunstorf sucht Zeugen zu Fahrerfluchten

Nach zwei Fahrerfluchten am Mittwoch in Steinhude und der Kernstadt ist die Polizei Wunstorf auf der Suche nach den Unfallverursachern. Einer von ihnen hat sogar einen seiner Außenspiegel am Unfallort verloren.