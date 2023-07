﻿Warum Schulen in Hannover immer wieder Ärger mit Unbefugten haben

Hannover. Nach der Attacke von zwei 18-jährigen Jugendlichen gegen einen Lehrer in Laatzen machen Schulleitungen aus Hannover auf das Problem der offenen Schulen aufmerksam. Der Lehrer war an der Albert-Einstein-Schule von zwei jungen Männern angegriffen worden, die die Schule nicht besuchen. Sie waren unbefugt ins Gebäude gelangt und hatten einen Schüler bedroht. Als der Lehrer die schulfremden Jugendliche aufforderte, das Schulgelände zu verlassen, wurde er von diesen beleidigt. Der Lehrer gab an, dass er die 18-Jährigen fotografiert habe, um sie gegenüber der Polizei zu identifizieren, daraufhin hätten diese ihn getreten und geschlagen.

Schulen sind leicht zugänglich – auch für Unbefugte

Cornelia Weller, Sprecherin der Real- und Oberschulleitungen in Hannover, weist darauf hin, dass sich Unbefugte generell leicht Zutritt verschaffen könnten. Die Rektorin der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Döhren sagt, viele Schulen seien sehr zugänglich und hätten Eingangsbereiche ohne Aufsicht. So stünden sie einem Zutritt schulfremder Personen hilflos gegenüber. „Klassenräume von außen mit einem Knauf zu versehen und damit gegen einen nicht gewollten Zutritt schulfremder Personen zu sichern, ist nach dem aktuellen Fluchtkonzept auch nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich“, sagt sie.

Helfen überwachte Eingänge an den Schulen?

Michael Bax von der Leonore-Goldschmidt-Schule sagt, dass schulfremde Jugendliche Schüler bedrohten, käme sicherlich an vielen Schulen vor, hilfreich könnten Konzepte sein, die „das Sekretariat oder einen Concierge in den Eingangsbereich postieren“ würden. Matthias Aschern von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Roderbruch sagt: „Auch unsere Schule hat selbstverständlich an einzelnen Stellen Probleme mit dem Aufenthalt, manchmal auch mit dem Verhalten schulfremder Personen auf dem offenen Schulgelände.“

Petra Hoppe, die die IGS List leitet, sagt: „Wir müssen auch schulfremde Personen des Schulgeländes verweisen, aber in den allermeisten Fällen verläuft dies problemfrei, aber in jedem Fall gewaltfrei.“

„Mehr Gewalt als vor der Pandemie“

Silke Dorn von der Gerhart-Hauptmann-Realschule sagt, bei ihnen seien Schulgelände und Schulgebäude nach der ersten Pause verschlossen. „Dadurch können wir Besucher feststellen“, sagt Dorn. Insgesamt gebe es mehr Gewalt an der Schule als vor der Pandemie. Bisher richte sie sich von Schülern gegen Schüler. Erschreckend sei, dass Bedrohungen und Beleidigungen als immer normaler erachtet würden. Dabei sollte doch jede Person an ihrem Arbeitsplatz geschützt sein, sagt die Schulleiterin. Auch verbale Bedrohungen könnten Lehrkräfte traumatisieren – bis hin zur Frühpensionierung.

